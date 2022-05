Reghecampf rupe tăcerea despre divorțul despre Anamaria Prodan. Bărbatul care e de vină pentru ruptura lor VIDEO

Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri despre divorțul de Anamaria Prodan. Antrenorul de fotbal a răspuns întrebărilor adresate de Denise Rifai, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Laurențiu Reghecampf a dezvăluit în acest interviu care a fost momentul care l-a determinat să pună capăt, definitiv, relației cu impresara Anamaria Prodan, dar nu numai.

Laurențiu Reghecampf este următorul invitat al lui Denise Rifai. Acesta a răspuns întrebărilor jurnalistei și a părut mai sincer ca niciodată. Interviul nu a omis nici celebrul incident petrecut în 2019, atunci când Anamaria Prodan i-a dat un pumn lui Dan Alexa, cu care se spunea că ar fi avut o relație.

Acel incident a fost surprins de camerele de luat vederi, iar imaginile au devenit publice, creând mare vâlvă. Denise Rifai a urmat firul subiectului și a continuat cu întrebări legate de înșelat:

Laurențiu Reghecampf a făcut însă și alte precizări, care, în mod sigur, nu vor trece neobservate de impresară.

Denise Rifai a adus în discuție și subiectul trecutului Corinei Caciuc, actuala ei iubită, despre care spus că a fost o „fată de oraș”, care petrecea nopțile prin cluburi. Antrenorul a menționat că, pentru el, contează că cei doi se înțeleg bine.

În urmă cu câteva zile, antrenorul Universităţii Craiova a anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil al său, Liam Reghecampf, din relația cu Corina Caciuc.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am luat legătura și am încercat să o cunosc cu adevărat. Pe Corina am cunoscut-o cu aproape doi ani în urmă, sau un an și opt luni.

Ce treabă are Anamaria Prodan cu Corina (n.r Caciuc). Ea știe foarte bine că nu are nicio implicare Corina pentru că eu m-am despărțit de ea. Eu sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Simt că lucrurile au luat pentru mine o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Anamaria Prodan să aibă parte de același lucru. Spun sincer acest lucru.

Probabil aș fi cel mai fericit om din lume (n.r. dacă Anamaria Prodan ar avea o relație). Probabil atunci se va potoli. Dar ce noroc am avut de femei… îmi aduc aminte și de Mariana (n.r. Pfeiffer)„, spunea Laurențiu Reghecampf, într-un interviu pentru emisiunea La Maruta.