Laurențiu Reghecampf îi dă replica patronului U. Craiova: „Era timpul meu liber”

Laurențiu Reghecampf îi dă replica patronului U. Craiova. Tehnicianul de 46 de ani a fost demis de la echipa finanțată de Mihai Rotaru. Reghe a fost acuzat, pe diferite căi, că ar fi participat la mai multe emisiuni mondene, lucru ce l-ar fi deranjat pe patronul grupării din Bănie. Laurențiu Reghecampf a ținut să facă lumină în această privință, dându-i replica lui Rotaru.

Laurențiu Reghecampf îi dă replica patronului U. Craiova. Antrenorul de 46 de ani a fost demis de pe banca tehnică a echipei din Bănie, deși mai avea un an de contract. Reghe a încasat 180.000 de euro pentru o încheiere amiabilă a înțelegerii, deși clauza de reziliere era de 300.000 de euro.

Impresarul Anamaria Prodan, care se află în plin proces de divorț cu Reghecampf, a dat de înțeles că patronul U. Craiova a fost deranjat de aparițiile mondene ale tehnicianului, ce au aruncat o anumită lumină asupra imaginii clubului.

Reghecampf a fost criticat pe aceeași temă chiar de Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor.

„Nu mi-a plăcut că a fost la „Fiță cu Adiță”, la Craiova. A fost invitat la un podcast. Am concediat și ofițerul de presă după acel moment. Mi-a părut rău pentru el, dar noi nu vrem acel tip de expunere. Nu am zis că e grav, dar noi vrem altă abordare”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

Show-ul online despre care a amintit Mihai Rotaru a avut loc în iarna trecută. În decembrie 2021, Laurențiu Reghecampf a fost invitatul podcastului „Fiță cu Adiță”, filmat chiar în baza de pregătire a oltenilor. De asemenea, Reghe a apărut și în emisiunea „Poezie și delicatețuri” a poetului Mircea Dinescu.

Laurențiu Reghecampf a ținut să facă lumină în privința aparițiilor sale în respectivele emisiuni. El a precizat că realizatorul podcastului „Fiță cu Adiță” i-a cerut permisiunea ofițerului de presă al clubului. Dar acesta a uitat să-l mai informeze și pe patronul Mihai Rotaru.

„După ce am reziliat amiabil, am avut o discuție cu patronul echipei să păstrăm decență, respect în declarații, dar se pare că anumiți oameni, care nu-și asumă niște declarații public, se mint singuri.

Pe Adiță îl consider prieten. Am făcut un interviu care n-a avut nimic de-a face cu ceea ce făcuse el până atunci. N-am avut timp să mă deplasez de la stadion și a venit să facem interviul la bază. Adiță a vorbit cu ofițerul de presă, a fost totul ok, dar ofițerul n-a trimis mail oficial către Rotaru și din cauza asta a fost demis”, a spus Laurențiu Reghecampf potrivit Orange Sport.