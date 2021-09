Laurențiu Reghecampf a iertat! ”Am avut o discuție, mi-am dat seama că au înțeles”

Tehnicianul CSU Craiovea, Laurențiu Reghecampf a avut momente de gândire profundă și a iertat. Desigur, este vorba despre doi jucători care au fost penalizați de către antrenor.

În vârstă de 46 de ani, antrenorul CSU Craiova, a hotărât să îi ierte pe Bălașa și Mateiu, primindu-i înapoi în lotul primei echipe. Reghe i-a exclus pe cei doi după eșecul suferit cu CFR în cadrul campionatului. Echipa lui Laurențiu Reghecampf și-a luar revanșa față de cea a lui Dan Petrescu, lucru care l-a mai îmbunat pe tehnicianul Craiovei. Acesta a decis să îi cheme înapoi pe jucătorii pedepsiți. Acum, Bălașa și Mateiu vor putea relua antrenamentele alături de restul lotului, iar Reghe este convins că cei doi și-au dat seama de greșelile pe care le-au făcut.

”Nu a fost niciun scandal, nu a fost nicio problemă între noi. Eu iau aceste măsuri când văd că anumiți jucători nu sunt la nivelul la care ar trebui să fie. În general iau anumite măsuri cu jucătorii de la care am pretenții. Bălașa și Mateiu sunt doi jucători importanți pentru mine, doi jucători care trebuie să ajute această echipă să câștige titlul”, a declarat Laurențiu Reghecampf potrivit Digi Sport.

Totodată, tehnicianul a explica care sunt lucrurile pe care îl interesează, iar acestea nu țin doar de performanțele jucătorilor, dar și de caracterul acestora.

”Pe mine mă interesează atitudinea și comportamentul lor, ei trebuie să fie lideri, să-i împingă pe cei tineri de la spate. Am avut o discuție serioasă cu ei, le-am atras atenția că nu este ok, noi am mers la Cluj ca să câștigăm, nu ca să facem prezența. A avut loc un eveniment și a trebuit să le atrag atenția”, a mai adăugat antrenorul CSU Craiova.