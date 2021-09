Ianis Hagi ar urma să plece la AS Roma, însă nu toți sunt convinși de acest lucru. Anumite persoane nu sunt sigure că transferul mijlocașului va avea loc.

Ianis Hagi a declarat înaintea meciului Dundee – Rangers de sâmbătă de la ora 17:00, ce are de gând să facă mai departe, având în vedere că Jose Mourinho îl dorește pe mijlocașul român la AS Roma. Hagi Jr. este de părere că a progresat, iar scopul acestuia este de a se concentra în continuare pe actuala echipă la care joacă.

”Acum mă gândesc la meci și sunt concentrat la maxim pentru a-mi îmbunătăți jocul la Rangers. Simt că am progresat foarte mult atât ca jucător cât și din punct de vedere tehnic, am adăugat multe jocului meu și încă mai am multe de adăugat. Sunt concentrat la indicațiile antrenorului, pentru a deveni mai bun”, a spus Hagi.