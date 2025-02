Laura Vicol, de la club şi petreceri în ţinute sumare, la percheziţii DIICOT în dosarul Nordis. Liderii grupului infracțional, acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro

Laura Vicol s-a trezit cu mascații la ușă, luni dimineața, în dosarul Nordis! Anchetatorii au nu mai puțin de 72 de suspecți în cel mai mare scandal imobiliar al ultimilor ani. Printre suspecți se numără și soțul Laurei Vicol, acționar majoritar la Nordis. Avocata mondenă care cutreiera cluburile Capitalei a avansat rapid în ultimii ani în cariera politică, la umbra Partidului Social Democrat.

Laura Vicol, călcată de mascați în dosarul Nordis

Sunt descinderi importante, luni dimineața, în dosarul Nordis. Procurorii au ajuns la mai multe adrese din România, dar și din străinătate. Una dintre locațiile unde au bătut la poartă mascații este cea a acționarului majoritar Nordis, Vladimir Ciorbă, nimeni altul decât soțul avocatei Laura Vicol, fostul președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Luni dimineață, Laura Vicol și-a anunțat urmăritorii că anchetatorii au descins la adresa ei. „A început spectacolul”, a scris Laura Vicol, luni dimineață, la ora 6.00, pe Facebook, în timp ce procurorii făceau percheziții în dosarul legat de dezvoltatorul imobiliar.

Acuzațiile procurorilor sunt grave. Mai exact, anchetatorii suspectează fapte de ”constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”, după cum a anunțat DIICOT. Dezvoltatorii Nordis sunt suspectați că ar fi vândut aceleași apartamente mai multor persoane fizice, fără a mai duce proiectul la final, lăsându-i pe foarte mulți români cu pagube imense. Prejudiciul estimat: peste 195 de milioane de euro!

Cine este Laura Vicol

Laura Vicol a fost implicată în mai multe cazuri mediatizate, în ultimii ani, după ce a fost apărătorul unor interlopi, dar și a fostului procuror-șef DIICOT, Alina Bica, dar și a lui Daniel Dragomir, fost ofițer SRI. A trecut rapid de la petrecerile de fițe din cluburile bucureștene, pe care le cutreiera alături de Elena Băsescu, la o carieră politică. Când s-a înscris în PSD, Laura Vicol a încercat să își șteargă o parte din trecutul său, care nu făcea casă bună cu cariera sa politică. Avea fotografii pe internet în timp ce petrecea îmbrăcată sumar alături de Elena Băsescu prin cluburile din Capitală. A recunoscut chiar că i-a cerut Elenei Băsescu să șteargă fotografiile de pe Facebook.

„În momentul în care am intrat în campania electorală, pentru că pozele respective erau pe Instagram, am rugat-o frumos, am sunat-o atunci și zic: Te rog frumos, șterge și tu pozele alea că nu sunt tocmai ok. E adevărat că la club nu poți să te duci îmbrăcată în costum și tocuri, e vară, e foarte cald, îți tragi o pereche de pantaloni scurți, un maiou, cu tocuri nu am fost niciodată la club, deci exclus așa ceva. Am rugat-o să le șteargă, nu le-a șters, au apărut în presă, au fost discuțiile care au fost, pozele sunt drăguțe dacă te uiți dintr-un anumit unghi. Nelalocul lor când vrei să ai o carieră politică. (…) Probabil și peste 20 de ani o să mă urmărească poza în pantaloni scurți cu Elena Băsescu făcută într-un club de la mare. Asta e, nu regret. Îmi place să mă duc să ascult muzică și să și dansez”, a declarat Laura Vicol.

După ce a intrat în PSD, Laura Vicol a devenit rapid parlamentar din partea aceluiași partid și a ajuns chiar președinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Și-a dat demisia însă din PSD și din toate funcțiile deținute, anul trecut, când numele său a apărut în scandalul Nordis.