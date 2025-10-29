Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”

Luca Vicol, fiul fostei deputate PSD Laura Vicol, cunoscută pentru implicarea sa în dosarul „Nordis”, a devenit un personaj tot mai controversat pe rețelele de socializare. Adolescentul este foarte activ pe TikTok și Reddit, unde răspunde agresiv criticilor care o vizează pe mama sa, ironizându-i pe cei care îndrăznesc să-i conteste stilul de viață luxos.

Luca Vicol, mesaj controversat pe TikTok

Într-un clip postat recent pe TikTok, tânărul a afișat o atitudine sfidătoare, afișându-se cu haine de mii de euro și lăudându-se cu faptul că locuiește la Monaco, locul preferat al celor foarte bogați.

„Zilele astea s-a scris un nou articol despre mine. Ei bine, de ce s-a scris acest articol? Păi… tam-tam-ul despre părinții mei, numele meu de familie, alea-alea vechi. Ce voiam doar să vă spun… Hai să ne uităm puțin la cum arată domnișorul. Vi-l las aici pe ecran și o să vă dați voi cu părerea”, a început Luca Vicol, cu un ton ironic.

El a continuat, arătându-se deranjat de comentariile legate de hainele sale de lux:

„Dom’ne, Luca, iar te îmbraci în geci de 5000 de euro. Luca, iar faci așa și așa. Păi, bă fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la muncă. De ce nu faceți și voi asta?”.

Tânărul, care se prezintă pe internet ca un influencer de lifestyle, nu s-a oprit aici. În același clip, a transmis un mesaj care a stârnit numeroase reacții de indignare:

„La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5000, voi nu. Dar știți cum e? Până la urmă, dacă faptul că mă înjurați vă face să vă simțiți mai bine, eu mă bucur”.

Mai mult, Luca Vicol a justificat tonul său provocator prin averea familiei: „Pot să zic ce vreau tocmai pentru că am bani. De aia o să-mi dau cu părerea și o să zic lucruri exact cum le văd eu”.

Continuă ancheta în dosarul „Nordis”

Declarațiile adolescentului vin în contextul în care Laura Vicol și soțul ei, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, au fost reținuți în februarie de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, în dosarul „Nordis”. Ciorbă, principalul acționar al companiei, și fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților au fost acuzați de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.

Potrivit anchetatorilor, gruparea investigată de DIICOT ar fi fost structurată pe trei paliere și ar fi derulat un mecanism complex de fraudă financiară, prin dezvoltarea unor proiecte imobiliare fictive și încasarea de sume uriașe de la clienți. În perioada 2019 – 2024, liderii rețelei ar fi obținut ilegal peste 957 de milioane de lei, adică aproximativ 195 de milioane de euro, prin operațiuni de delapidare și spălare de bani.

Din datele procurorilor reiese că în structura grupului au fost implicate 40 de persoane fizice și 32 de firme, iar printre cei care au beneficiat indirect de fondurile obținute s-ar afla și apropiați ai liderilor, inclusiv membri ai familiei.

În timp ce ancheta continuă și imaginea familiei Vicol-Ciorbă este afectată de acuzații grave, fiul celor doi pare să sfideze nu doar opinia publică, ci și bunul-simț. Postările sale, în care glorifică luxul și superioritatea materială, au devenit simbolul unui cinism ostentativ, într-un moment în care familia sa se confruntă cu suspiciuni privind proveniența exactă a banilor care îi finanțează stilul de viață.