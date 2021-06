Laura Lavric, îngenunchiată de covid-19 la propriu. Prin ce clipe cumplite a trecut artista

Fanii Laurei Lavric sunt îngrijorați în urma veștilor din ultima vreme despre celebra interpretă de muzică populară. Prin ce clipe crunte a trecut cunoscuta cântăreață din cauza coronavirusului? Care este starea sa de sănătate acum?

Laura Lavric, momente de coșmar din cauza COVID-19

În rândul vedetelor care au fost afectate de coronavirus și-a făcut apariția și Laura Lavric. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a făcut o formă destul de gravă a bolii SARS-CoV-2 și că a trecut prin câteva momente de cumpănă în privința stării sale de sănătate care acum s-a ameliorat.

Artista s-a speriat atât de tare încât a crezut că se va stinge din viață din cauza inectării. Recent, Laura Lavric a vorbit despre experiența pe care a trăit-o pe pielea sa și despre simptomele puternice și severe.

Emoțiile au fost cu atât mai puternice cu cât părea că lucrurile nu se îmbunătățesc deloc, motiv pentru care aceasta a crezut că nu va reuși să scape cu viață din această poveste urâtă. Ulterior, solista a tras un semnal de alarmă și a ținut să le transmită tuturor celor care încă nu cred în virus că totul este real și că nu este de joacă.

Mai mult decât atât, cea din urmă a subliniat că este important ca toți oamenii să nu se culce pe o ureche și să se protejeze în continuare pentru a nu ajunge într-o situație ca a sa:

„Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virus și că este o păcăleală nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu, adică am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul, dar gustul a rămas. (…) Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: Doamne, nu vreau să mor acum. Nici acum nu am mirosul perfect.”

„Mi-a trecut”

„Mi-a trecut și văd prin casă totul plin de păr. Când mă pieptănam cădea. Dacă mă pieptăn de câteva ori pe zi rămân cheală”, a mai spus Laura Lavric la Antena Stars, cu mențiunea că acum se simte foarte bine și este fericită că a reușit să învingă virusul. Din păcate, acum se resimte și susține că a rămas cu unele efecte secundare.

Laura Lavric are frumoasa vârstă de 74 de ani și se bucură de toată atenția publicului. În anul trecut și ea a făcut parte dintr-o categorie dezavantajată alături de toți artiștii din lume care nu au mai putut performa din cauza pandemiei, dar chiar și așa fanii i-au stat alături.