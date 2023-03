Laura Cosoi revine la TV. Vedeta, primele declaraţii despre noul proiect: „Vă invit să vă uitaţi” VIDEO EXCLUSIV

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au o familie deja mare, cei doi fiind părinții a trei fete. Actrița reușește să facă față cu brio provocărilor la care micuțele o supun, dar, în același timp să își onoreze și contractele la teatru. În plus, Laura Cosoi revine la TV, potrivit declarațiilor făcute în interviul exclusiv pentru Playtech Știri. Ce i s-a propus.

Laura Cosoi este ajutată la creșterea copiilor de soțul ei, care este foarte implicat, dar și de ambele perechi de bunici atunci când vin în București.

Playtech Știri: Cum reușești să gestionezi relația dintre fete, astfel încât să nu se simtă una mai puțin importantă decât cealaltă, având în vedere că ele sunt trei și voi sunteți doi?

Laura Cosoi: Rita și cu Vera sunt împreună tot timpul, vorbesc, povestesc, se joacă, se ceartă, se împacă. Încerc să nu intervin în relația lor, să nu fac comparație, nu le responsabilizez foarte tare în ceea ce o privește pe Lara, care are 8 luni. Cea mică nu este la creșă, dar urmează să meargă de la un an. Și pe surorile ei tot la un an le-am dus la creșă.

Cine te ajută la creșterea lor?

Acum este mama. Dacă nu, este Cosmin, sunt părinții lui Cosmin. Deci dacă nu sunt bunicii în București, este Cosmin. Ei locuiesc la Târgu Mureș și la Iași. Vin câteodată și când vin ei, noi putem să facem lucruri.

De când ești mamă de trei fetițe, ai fost nevoită să renunți, din lipsă de timp, la diverse activități care îți plac sau care te relaxează? De exemplu, să mergi la shopping sau la salon?

Nu îmi lipsește nimic. La un moment dat aș fi vrut să ies mai mult seara cu Cosmin, dar asta nu se poate! Și când sunt bunicii aici, tot noi suntem seara cu copiii de cele mai multe ori. Ne ascultă, sunt foarte obișnuite cu noi. Ok, dacă nu suntem noi acasă, e în regulă și așa, dar, în general, dacă noi suntem acasă, cam noi facem tot.

Laura Cosoi revine la TV

Pe plan profesional ce pregătești?

Deocamdată încă spectacolele pe care le joc: „Ghici, cine te sună!”, „Barza domnului ministru” și acum încă o repetiție la Teatrul Elisabeta pentru o comedie în regia Taniei Popa alături de Gabi Costin și Olimpia Melinte.

De televiziune îți este dor? Există propuneri în acest sens?

Da, sunt propuneri în sensul că sper să încep un proiect cât de curând în televiziune, la un serial, însă deocamdată vă invit pe Netflix, pentru că acolo este serialul „Înfruntarea bacilor” care are mare succes, a fost și în top trei dacă nu mă înșel.

„Cosmin își mai dorește un copil”

În prezent sunteți în formulă completă ca familie? Sau vă mai doriți un copil? Cosmin ce zice?

Cosmin zice da. Îți spun din start, Cosmin își mai dorește. Și eu îmi mai doresc. O să vedem dacă se întâmplă, nu știu. Nu e atât de simplu, în sensul că trebuie să fim foarte prezenți în viețile lor și suntem doi la trei, ele cresc, au alte nevoi și trebuie să găsim dansul acesta perfect. Noi suntem compleți de la primul copil, știe Dumnezeu ce ne pregătește.

Cosmin își dorește și un băiețel?

Dacă este să vină un băiețel, se va bucura foarte mult, dar nu de asta își mai dorește un copil.

