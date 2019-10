Laura Cosoi trece prin momente grele de când a născut. Pe plan profesional nu o mai duce așa bine

Laura Cosoi, identificată încă de oameni cu Adina din serialul ”La bloc”, trece prin momente grele de când a născut. Pe plan profesional nu o mai duce așa bine.

Laura Cosoi și-a început cariera în cinematografie în 2003, la vârsta de 21 de ani, cu scurtmetrajul ”Călătorie la oraș”. A mai apărut în 4 lungmetraje și în câteva seriale, printre care și cel de neuitat, ”La bloc”, care s-a difuzat vreme de 13 sezoane. În 2015 s-a căsătorit și se pare că pentru actriță norocul nu s-a întins pe toate planurile, ci a rămas numai în dragoste. La scurt timp a rămas însărcinată, așa că a intrat în concediu de maternitate. După mica pauză, a primit oferte doar pentru teatru.

„N-aș putea spune că am fost în concediu de maternitate, pentru că eu am lucrat cât Rita era foarte mică, am avut tot felul de campanii, am lucrat pentru blog, am jucat în spectacole pe care eu le montasem înainte. Acum parcă îmi lipsește filmul. Am jucat mai mult teatru în ultima vreme, dar nu mă plâng. Îmi place foarte mult teatru, îmi place adrenalina. E întâlnirea aia cu publicul, primele replici… E foarte fain”, a declarat vedeta pentru libertatea.ro.