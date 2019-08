O fostă actriță de filme pentru adulți vorbește despre sumele câștigate și amenințările cu moartea primite de la teroriști. VIDEO

Fosta actriță de filme pentru adulți Mia Khalifa a dezvăluit că nu a câștigat niciodată sume uriașe din această industrie și că a primit amenințări cu moartea după o apariție în care a purtat hijab. Tânăra de 26 de ani spune că viața ei s-a schimbat complet în doar 3 luni.

Mia Khalifa, care a devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din industria filmelor pentru adulți deși a activat doar 3 luni, a dezvăluit că a câștigat doar 12.000 de dolari pentru prestațiile sale.

„Oamenii cred că şi acum câştig milioane din filmele porno. Am făcut un total de aproximativ 12.000 de dolari în industrie şi nu am mai văzut niciodată un ban. Dificultatea de a găsi un loc de muncă normal după renunţarea la filmele porno a fost… înfricoşătoare”, a scris Mia Khalifa pe contul personal de Twitter.

Fosta actriță de filme pentru adulți a fost amenințată cu moartea după ce a apărut într-o scenă în care purta hijab. Ea a precizat că a trecut printr-o perioadă foarte grea după ce a ieșit din industrie.

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was… scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq

— Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019