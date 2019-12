Laura Codruța Kovesi, probleme serioase pe aeroportul din Liege. A luat bilet pentru o cursă low cost, dar nu se aștepta să pățească asta

Laura Codruța Kovesi a întâmpinat probleme serioase pe aeroportul din Liege, în Belgia. Numeroși români se află în aceeași situație. Ce se întâmplă cu procurorul-șef european?

Numeroși români sunt blocați în Belgia. În aceeași situație se află și Laura Codruța Kovesi, care așteaptă o nouă cursă pentru a putea părăsi aeroportul din Liege, după ce cea inițială le-a fost anulată în timpul nopții de joi spre vineri. Întârzierea se produce din cauza ceții. Autoritățile au încercat să rezolve problema cât mai repede, astfel că opțiunea cea mai bună a fost un avion care să preia pasagerii la orele 11:00, în cursul zilei de vineri.

Călătorii unei companii low-cost trebuiau să ajungă din Belgia la Cluj-Napoca joi, dar din cauza ceții vor ajunge abia azi în România conform digi24.ro. Unul din pasageri a explicat faptul că nu a primit nicio explicație de la compania aeriană Wizz Air.

„Noi, cam toți, am ajuns în jurul orei 13:00 în aeroportul din Charleroi. Nu s-a știut nimic. Am primit un e-mail că vom avea o întârziere de 30 de aminute, apoi 3 ore, apoi alte 30 de minute și apoi am urcat în autocar, ne-am îmbarcat iar că să mergem la Liege. La Liege ne-am pus frumos pe scaun după care ni s-a spus că avionul nu mai decolează. Noi nu știm nimic de la nimeni. Nu știm dacă vom pleca astăzi la ora 11:00. La ora 00:00 am ajuns la Liege. Nu ne-a contactat niciun reprezentant al companiei până în momentul de față. Am primit apă, iar astăzi (n.r. vineri) la ora 8 au venit cu niște sandwich-uri, iar apă ne-a venit la 5 dimineața. Noi cu copii mici după noi. A fost inuman din partea celor de la Wizz Air și nu putem să îi contactăm. Vrem doar să ajungem astăzi, nici nu ne mai interesează pe ce aeroport”

