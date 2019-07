Laura Codruța Kovesi despre Liviu Dragnea. Ce s-a întâmplat, de fapt, în dosarul lui

Laura Codruța Kovesi a vorbit duminică, la BBC, despre candidatura sa pentru șefia Parchetului european, printre care și despre dosarul fostului lider PSD, Liviu Dragnea.

Fosta șefă a DNA a vorbit duminică, la BBC, despre postul la care râvnește în Parchetul european și a menționat că Guvernul nu a sprijinit-o, dar că acest lucru nu este important pentru ea. De asemenea, Kovesi a precizat că această candidatură este importantă pentru colegii săi, pentru sistemul judiciar și pentru România. Totodată, fosta șefă a DNA a atins și subiectul amenințărilor primite, despre cazul Black Cube, afirmând că aceia care au plătit pentru ca ea și familia sa să fie hărțuiți sunt încă în libertate. Mai mult, Laura Codruța Kovesi a mai declarat și că, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, a pornit lupta anticorupție în România, iar mentalitatea poporului s-a schimbat.

„În acest moment, această candidatură e foarte importantă, nu doar pentru mine la nivel personal, e importantă pentru colegii mei, pentru întreg sistemul judiciar şi pentru ţara mea. Pentru că în acest moment independenţa sistemului de justiţie este atacată. Putem dovedi, eu şi colegii mei, că prin această candidatură putem obţine ceva pentru ţara noastră şi putem face ceva pentru a ne continua munca”, a povestit Kovesi.

În cele ce urmează, fosta șefă a DNA și-a început ”pledoaria”, începând cu: „Am încercat să-mi fac treaba cât mai bine. Am fost procuror timp de 24 de ani. Am 46 de ani, deci jumătate din viață am fost procuror”. Mai apoi, oficialul a rememorat investigațiile făcute de-a lungul vremii „Toate cazurile au fost importante pentru noi. Dar trebuie să spun că în cei cinci ani cât am condus DNA, am investigat peste 68 de înalţi oficiali, miniştri, foşti miniştri, 39 de deputaţi senatori, secretari de stat, primari, preşedinţi de consilii judeţene. Toate aceste cazuri au fost importante”. De aici, a introdus ușor discuția despre dosarul lui Dragnea. „Am investigat oameni pentru că erau funcționari publici, nu pentru că erau membri ai unui partid(…) Pentru mine, cazul lui Liviu Dragnea a fost unul ca toate celelalte”, a adăugat Kovesi.