„Las Fierbinți” va avea din toamnă un rival serios. Ce post vrea să fure audiențele PRO TV-ului EXCLUSIV

Un nou sitcom de mare succes își anunță sosirea pe piața de televiziune din România. Cei trei actori, Cosmin Seleși, Alexandru Pop, alias Văru` Săndel, și Alin Panc sunt doar la un pas să vină în fața românilor cu o variantă de serial a filmului cu care au făcut mari furori în 2018, „Pup-o, mă!”. Pelicula care a primit un „frățior” în 2021, prin „Pup-o mă! Mireasa nebună”, e la un pas să fie transformată mai nou în serial de televiziune și să se ia la trântă cu campionul audiențelor, „Las Fierbinți”, de la PRO TV.

El spune că următoarele săptămâni vor fi decisive pentru viitorul proiectului lor, fiindcă acum se negociază contractul, detaliat, cu cei de la Prima TV. În cazul fericit al înțelegerii dintre cele două părți implicate, băieții nu vor avea timp de vacanța mare, fiindcă serialul ar trebui să fie lansat în grila de toamnă.

Pe de altă parte, însă cei trei vor avea parte și de o altă provocare, tot în această vară. Și asta fiindcă la poarta lor a bătut cineva de la Netflix care le-a propus să realizeze pentru cunoscuta companie care oferă filme și seriale în regim de abonament un al treilea film sub brandul „Pup-o, mă!”.

„Pentru noi s-au cam legat niște lucruri, ca să zic așa. Iar bugetul filmului are șanse să bate toate recordurile din istoria colaborării noastre. Am plecat de jos, cu un buget micuț, am continuat cu unul mic, apoi cu unul mediu și am continuat cu ceva mai mare. Norocul nostru s-au numit prietenii și ajutorul venit din partea unor companii private.

De data asta însă cred că contractul va avea partea de cinci zerouri. Totul va depinde și de cerințele producătorilor, însă nici noi nu vom face rabat la ce știm să facem cel mai bine!”, a adăugat Văru` Săndel.