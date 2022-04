Filme și seriale pe Netflix în aprilie 2022. Care sunt cele mai așteptate lansări

Filme și serialele pe Netflix în aprilie 2022. Care sunt cele mai așteptate lansări. Luna aceasta aduce pe Netflix zeci de titluri noi, filme, seriale, documentare, precum și show-uri noi de comedie. Printre acestea, Sezonul al doilea din serialul Russian Doll vine pe 20 aprilie.

Netflix a anunțat filmele și serialele noi pentru luna aprilie. Cele mai așteptate lansări

Netflix a anunțat ce filme și seriale noi vor putea fi văzute pe platforma proprie în luna aprilie. Astfel, sezonul al doilea din serialul Russian Doll va fi disponibil din 20 aprilie și tot de luna aceasta apar sezoane noi din Ozark şi Greace and Frankie. La capitolul producţii licenţiate, vom putea urmări pe Netflix episoade noi din Blacklist, respectiv sezonul 9, Outlander, cu sezonul numărul 6, precum şi din noul sezon Better Call Saul.

Însă, „pariurile” lunii pentru Netflix sunt reprezentate de serialele Anatomy of a Scandal, cu Sienna Miller în rol principal, şi noile sezoane din Russia Doll şi Ozark.

Lista celor mai importante titlurile disponibile luna aceasta pe Netflix

-Elite, sezonul 5 – din 8 aprilie

-The In Between – film, din 8 aprilie. După ce îşi pierde dragostea vieţii într-un tragic accident, o adolescentă cu inima frântă începe să creadă că iubitul îi trimite semne de dincolo de mormânt.

-Tomorrow – serial coreean, din 9 aprilie. Un tânăr devine jumătate om şi jumătate spirit din cauza unui accident şi primeşte misiuni speciale de la o companie din lumea subterană.

-Our Great National Parks – Documentar, din 13 aprilie. Narat de fostul preşedinte Barack Obama, acest serial documentar uluitor ne prezintă câteva dintre cele mai impresionante parcuri naţionale ale planetei.

-Choose or die – film, din 15 aprilie. Ispitiţi de şansa de a câştiga un premiu nerevendicat, doi prieteni repornesc un joc video misterios din anii ’80 şi păşesc într-o lume suprarealistă a terorii complexe.

-The Marked Heart – film, din 20 aprilie. Un bărbat hotărât să se răzbune cu orice preţ pe organizaţia de trafic de organe care i-a ucis soţia începe o legătură cu femeia care a primit inima acesteia.

Anatomy of a Scandal – serial, din 15 aprilie

-Russian Doll: Sezonul 2 – din 20 aprilie

-The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes – Documentar, din 27 aprilie. Un documentar care readuce în prim-plan misterioasa moarte a lui Marilyn Monroe, cu ajutorul unor interviuri audio detaliate, oferite de persoanele din cercul vedetei.

-The Seven Lives of Lea, serial, din 28 aprilie. Lea se trezeşte în trecut de şapte ori, în corpuri diferite. Atrasă în misterul morţii unui tânăr, ea încearcă să prevină acest eveniment, iar consecinţele nu întârzie să apară.

-Grace and Frankie: Season 7 – Ultimele episoade, din 29 aprilie.

-Ozark: Sezonul 4 Partea 2 – din 29 aprilie, anunță paginademedia.ro.