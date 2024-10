Larisa Udilă și Alexandru Ogică s-au căsătorit în secret, după 10 ani de relație. Mireasa a strălucit de fericire

Larisa Udilă și Alexandru Ogică au făcut cununia religioasă, după 10 ani de relație. Influencera și tatăl copilului ei au strălucit la biserică, dar au preferat o ceremonie discretă, înconjurați doar de persoanele apropiate.

După Theo Rose și Anghel Damian, încă un cuplu din România s-a căsătorit în secret. Larisa Udilă și Alexandru Ogică au făcut cununia religioasă, după 10 ani de relație. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a ales să se cunune religios cu tatăl copilului ei pe 22 octombrie, zi pe care a descris-o drept ”binecuvântată și plină de magie”.

Creatoarea de conținut a publicat pe Instagram prima fotografie cu ea și Alexandru Ogică în calitate de soț și soție, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Mireasa a ales o rochie din dantelă, cu corset, fără bretele, cu o croială ce urmează linia corpului. A avut și un voal amplu, precum și mănuși lungi.

Ginerele, la rândul său, a purtat un costum elegant, cu pantaloni negri și sacou alb. Cei doi miri au ieșit din biserică radiind de fericire, pe un covor alb care era așezat pe scări. Decorul a fost, de asemenea, compus din flori albe. Vezi imaginea în galeria foto!

Cei doi au făcut cununia religioasă în timpul săptămânii, dar petrecerea de nuntă mai are de așteptat. La scurt timp după ce au devenit soț și soție în biserică, Larisa Udilă a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

”22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi

Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și până când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit. Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință.

Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit. Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi. Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm nunta în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire”, a scris bruneta, pe Instagram.