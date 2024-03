Larisa Popa a răbufnit, după demisia de la Taverna Racilor. Ce spune despre operaţiile estetice pe care le are: „Multă lume confundă”

Larisa Popa, fosta manageră de la Taverna Racilor, a răbufnit după ce a fost acuzată că a exagerat cu operațiile estetice. Invitată în cadrul unui podcast, șatena a recunoscut de câte ori a trecut pe la medicul estetician. În plus, ea a mărturisit că nu-i pare rău că și-a dat demisia de la restaurantul deținut de Paul Nicolau, cunoscut drept și Pescobar.

Larisa Popa, managerul de la Taverna Racilor, a anunțat pe social media că nu mai lucrează pentru Paul Nicolau, zis și Pescobar. În ultimii ani, bruneta a fost mâna dreaptă a acestuia, însă acum a decis că a venit momentul să o ia pe alte drumuri. Invitată recent la un podcast, ea a precizat că a renunțat la job, dar nu regretă alegerea făcută.

Totodată, ea a deslușit și misterul operațiilor estetice, pentru că au existat și momente în care a fost criticată.

„Da, am implanturi. Practic este o diferență dacă te uiți la mine. Diferența pot să zic că stă la nivelul buzelor, pentru că am acid hialuronic. Și la nivelul buzelor, pentru că am acid hialuronic. Ok și la nivelul frunții am botox pentru riduri. Toată lumea confundă operațiile estetice cu intervențiile non-invazive. De aici, probabil, schimbarea mea pe care unii o văd radicală”, a declarat Larisa Popa, la podcastul “Tare e tot” cu Viorel Grigoroiu.