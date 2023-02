De ce era considerată Larisa Iordache ‘nesuferită’ de către colegele din lot. Ţinea mereu să facă asta la antrenamente: „Aveam noroc”

Larisa Iordache este una dintre gimnastele cu care România se mândrește. Aceasta a a fost medaliată olimpică, europeană și câștigătoarea medaliei de bronz în proba de echipe la olimpiada din 2012. De asemenea, tânăra este cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană. Cu toate că a făcut performanță și este iubită de mulți români, lucrurile stau diferit când vine vorba despre colege. De ce cred acestea că Larisa Iordache este ,nesuferită’?

Larisa Iordache s-a născut la București pe 19 iunie 1996 și provine dintr-o familie de sportivi. Fratele ei practică fotbal de performanță, mama ei a făcut handbal, iar tatăl său a fost jucător de fotbal.

Aceasta a mărturisit că s-a apucat de sport întâmplător, după ce a fost remarcată în parc de Mariana Câmpeanu, antrenoarea clubului Dinamo. Sportiva a reușit de atunci să adune performanțe uluitoare și să facă toată România mândră.

Cu toate astea, multe dintre colegele sale spun despre ea că este ,,nesuferită”. Concret, sportivele spun asta despre Larisa Iordache pentru că a fost mereu perfecționistă și făcea antrenamente în plus. Astfel, era văzută cu ochi buni de unii antrenori, timp în care ele ,,mai încercau să păcălească numărul”, a susținut aceasta într-un podcast pentru Cătălin Mureșan.

Cătălin Mureşanu: Ce ţi-a lipsit în cariera?

Larisa Iordache: Ce aş fi vrut să am în plus cred că e răbdarea tuturor celor din jur pentru că toţi ne voiau campioane de pe o zi pe alta. Am fost un copil foarte agitat, voiam mereu să fac în plus. Chiar şi antrenorii îmi spuneau să o las mai moale. După două-trei ore de antrenamente, eu mereu mai stăteam în sală mai exersez.

Cătălin Mureşanu: Înseamnă că erai considerată o nesuferită de către colege…

Larisa Iordache: Da, cred că da. Eu aveam norocul să plec acasă aproape în fiecare weekend dacă terminam cu bine antrenamentele de la Izvorani. Mai mult, la antrenamente ceream mereu în plus, plusam mereu. Erau momente când fetele erau foarte obosite şi îşi doreau să se odihnească, mai încercau să păcălească numărul. De asta eram nesuferită, dar acum mă înţeleg cu toate. Mă bucur că mă plac toate acum. (Sursa: playsport.ro)

,,Mama mea și-a dorit foarte mult ca eu să fac un sport”

De asemenea, gimnasta a mărturisit și că mama sa a fost cea care și-a dorit enorm ca Larisa să facă un sport. Chiar cea care i-a dat viață și-a promis că o să facă tot posibilul ca ea să facă performanță.