Lacrimi la America Express. Cătălin Bordea, Andreea Antonescu şi Larisa Iordache, despre cele mai grele momente din viaţă. Au trecut prin drame de neimaginat

Luni, 23 ianuarie, concurenții de la America Express au avut parte de o probă solicitantă și extrem de emoționantă, care le-a provocat amintiri dureroase. Participanții au avut lacrimi în ochi, rememorând clipele petrecute alături de persoanele dragi pe care le-au pierdut. Ce s-a întâmplat, de fapt.

În ediția a șasea de la America Express, cele nouă echipe au pornit în cursa pentru a câștiga mult râvnita imunitate, avantaj care le asigură cazare și mâncare pentru restul etapei.

Luni, 23 ianuarie, concurenții emisiunii de la Antena 1 au pornit într-o cursă presărată cu misiuni inspirate de sărbătoarea Dia de los Muertos – Ziua Morților.

Episodul din această seară s-a concentrat pe confesiunile copleșitoare ale vedetelor, momentul emoționant în care au povestit despre pierderile imense pe care le-au suferit, în urma deceselor celor dragi.

Larisa Iordache a izbucnit în lacrimi gândindu-se la femeia care i-a dat viață. Mama fostei gimnaste a încetat din viață în anul 2021.

Puya nu și-a putut ascunde durerea din glas, atunci când l-a rememorat pe regretatul său frate. Artistul mărturisește că pierderea fratelui său l-a schimbat pentru totdeauna.

„Fratele meu a murit mult prea devreme. Chiar în ziua când s-a întâmplat m-a sunat și eu n-am putut să răspund la telefon, pentru că eram la concert. Atunci am schimbat macazul foarte mult.

Am învățat să mă mulțumesc cu ceea ce am, nu să mă gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. E important să te concentrezi asupra celor pe care îi ai lângă tine și să nu mai faci aceleași greșeli.”, a declarat rapperul la Antena 1.