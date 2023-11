Larisa Iordache, despre igiena dentară. Complexele pe care le-a avut fosta gimnastă din cauza danturii: “Mă ținea cu forța” VIDEO EXCLUSIV

Larisa Iordache este una dintre cele mai apreciate gimnaste române. Șatena a fost prezentă recent la un eveniment organizat într-o clinică stomatologică din Capitală și ne-a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Vedeta a vorbit despre complexele din cauza danturii, dar și despre frica de dentist. Cu lacrimi în ochi, Larisa și-a amintit câteva momente alături de mama ei. Femeia care i-a dat viață a trecut în neființă la finalul lunii iunie 2021.

Nu mulți știu că Larisa Iordache a avut câteva probleme din cauza danturii, astfel a fost nevoită să poarte de două ori aparat dentar.

Zâmbetul poate fi considerat și cartea ta de vizită, de aceea merită să îi acorzi o atenție sporită, iar Larisa și-a dat tot interesul ca dantura sa să fie perfectă, pentru a scăpa de complicații.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, fosta gimnastă ne-a dezvăluit cu ce complexe s-a confruntat.

“Pentru mine, dantura contează foarte mult, având în vedere că am avut și aparat dentar. Zâmbetul este cel mai frumos accesoriu al unei persoane, pentru mine contează foarte mult, mai ales igiena, să te simți curat, să fii în regulă, să ai respirația proaspătă.

Într-un fel este primul lucru la care mă uit, poate și din cauza faptului că am avut mici probleme cu dantura și atunci sunt atentă la aceste detalii, dar, cu siguranță, la o persoană contează mai mult sufletul. Am purtat de două ori aparat dentar. Prima oară pe la vârsta de 12 ani, vreo 4 ani pentru că eram în lot atunci și era dificil să vin acasă, să merg la dentist regulat, dar am avut și cu o lună în urmă aparat dentar, iar acum mă bucur și am grijă foarte mare, mai ales că știu că de aici pot pleca anumite probleme de sănătate și trebuie să avem grijă.

Nu am avut neapărat un complex, dar m-a deranjat vizual și atunci am considerat că trebuie să fac acest pas. Merg regulat la dentist, pentru că știu cât de important este.”, ne-a spus fosta gimnastă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.