Larisa Iordache a făcut anunțul crunt înaintea finalei de la JO 2020. Mesajul superb al COSR

Larisa Iordache a făcut anunțul crunt înaintea finalei de la JO 2020. Multipla laureată olimpică, mondială și europeană e urmărită de ghinion. După ce s-a confruntat, înainte de Olimpiadă cu decesul mamei sale, Larisa Iordache a găsit forța de a se prezenta la Tokio, dornică de o medalie. Dar, la fața locului, ea a decis să renunțe la concursul la individual compus și să se concentreze pe proba de bârnă. Una în care avea mari speranțe la o medalie.

Deși a avut a 4-a notă din seriile probei, Larisa a suferit o accidentare la gleznă la finalul exercițiului, la aterizare. Dar lucrurile păreau că pot fi rezolvate până în ziua finalei probei. Adică, astăzi, 3 august.

Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici. (…) Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală, sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi.

Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală. Până în finală mai am 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie”, a spus Larisa Iordache, la finalul probei, potrivit GSP.