Larisa Drăgulescu, din nou mamă?! Ce i-a spus lui Dan Capatos este uimitor

Larisa Drăgulescu și soțul ei aflat în Germania au revenit la sentimente mai bune, după ce s-a zvonit că regina videochatului din România ar fi avut, în trecut, o relație cu fotbalistul Denis Alibec. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a mărturisit cum l-a împăcat pe soțul său. E pregătită vedeta să devină iar mamă?

Are 38 de ani și este fericita mămică a doi copii. Cu toate astea, Larisa Drăgulescu mărturisește că nu refuză ideea unei noi sarcini. Invitată în cadrul emisiunii Xtra Night Show de pe Antena Stars, regina videochatului din România a declarat că își dorește să-i dăruiască actualului său partener de viață un bebeluș.

După ce au apărut informații în presă în legătură cu presupusa ei relație cu Denis Alibec, Larisa Drăgulescu a luat o decizie radicală. Vedeta a mărturisit că, peste un an de zile, își va încheia activitatea din mediul online, iar de la 40 de ani va dori să-l facă pe cel de-al treilea copil. Roșcata are o reputație de regina videochatului din România, lucru de care a mărturisit, în nenumărate rânduri, că nu-i este rușine.

Mă văd mamă iarăși, dar mai întâi să mă opresc din activitatea asta, Totuși am 38 de ani, nu mai ține așa, am o vârstă. (…)”, a declarat Larisa Drăgulescu în direct la Xtra Night Show, la Antena Stars.

„Vreau să mă opresc din ce fac, cu astea interzise minorilor din mediul online. În maxim un an vreau să fiu mamă din nou. Soțul meu nu are copil și vreau să-i facă unul. Vreau să-i îndeplinesc orința cea mare.

Meseria Larisei Drăgulescu a născut adevărate controverse în mediul online, acolo unde multe persoane blamează decizia frumoasei vedete de a se dezbrăca pe bani.

„Nu este ușor să fac poze de asemenea natură, mai ales că am doi copii. Am vorbit mai întâi cu ei și le-am spus ce vreau să fac. Am vorbit cu băiatul, m-am gândit că este normal să fie mai sensibil. A zis că este de acord, este OK, eu decid.”, povestea Larisa Drăgulescu, acum ceva timp.