Fiul Larisei Drăgulescu a șocat cu apariția sa la TV. Ce a dezvăluit despre meseria mamei sale

Larisa Drăgulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai controversate vedete din România. Fosta soție a campionului la gimnastică Marian Drăgulescu a fost pusă într-o situație incomodă, atunci când fiul său și-a spus părerea despre meseria mamei sale. În ce ipostază a fost surprins fiul vedetei.

Meseria celebrei Larisa Drăgulescu a născut, dintotdeauna, controverse în mediul online, acolo unde multe persoane blamează decizia frumoasei vedete de a se dezbrăca pe bani.

Întrebat ce părere are despre felul în care mama sa își câștigă existența, fiul Larisei Drăgulescu a mărturisit că își iubește mama, indiferent de situație. Cu toate acestea, tânărul Richard a recunoscut că acceptarea jobului mamei sale nu a fost o decizie ușoară.

Acum ceva timp, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că a avut o discuție serioasă cu cei doi copii ai săi, Beatrice și Richard, când le-a explicat exact ceea ce face, asigurându-se că are sprijinul și acordul lor.

„Nu este ușor să fac poze de asemenea natură, mai ales că am doi copii. Am vorbit mai întâi cu ei și le-am spus ce vreau să fac. Am vorbit cu băiatul, m-am gândit că este normal să fie mai sensibil. A zis că este de acord, este OK, eu decid.”, a declarat Larisa Drăgulescu într-o emisiune TV.