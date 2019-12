Lanțul de farmacii Remedia, prezent pe piața din România din 1991, dispare. Care este motivul

În anul 1991, la doi ani de la Revoluția din decembrie 1989, Oficiul Farmaceutic Regional Deva, deschis in 1957, devine Farmaceutica REMEDIA S.A. și operează ca distribuitor regional cu lanț propriu de 27 de farmacii în judetele Hunedoara și Alba, ca mai tîrzu, în anul 2000 Compania V.TARUS RoAgencies S.R.L. să achiziționeze pachetul majoritar al Farmaceutica REMEDIA S.A.

Lanțul de farmacii Remedia, prezent pe piața din România din 1991, dispare

Cam ăsta ar fi istoricul, pe scurt, al primului lanț românesc de farmacii, creat după 1989d, în România. La finele anului 2014 preocupată de creșterea accesibilității și a gamei de produse și servicii furnizate, Farmaceutica REMEDIA își continuă expansiunea, rețeaua numărând 90 de unități, inclusiv REMEDIA Baby, magazin dedicat exclusiv copiilor, iar la bilanțul anului 2018, societatea avea un număr de aproximtiv 100 de unități. Față de 1991, în acest moment lanţul de farmacii REMEDIA este prezent în 14 judeţe în special Hunedoara şi Alba plus municipiul Bucureşti, unde deţine în prezent 18 unităţi, plus că, suplimentar, încă din 2012, compania a dezvoltat servicii ce se adresează clienţilor prin platforma e-shop.

Care este motivul

Distribuitorul de medicamente Farmaceutica Remedia Deva a realizat o cifră de afaceri din vânzări, în primele 3 trimestre ale acestui an, de 326,63 milioane lei, cu 1,98% sub cea de 333,24 milioane lei din perioada similară a anului trecut, iar profitabilitatea a intrat în declin și ca urmare a impunerilor legislative privind separarea activităţilor cu ridicată de cele de retail farmaceutic, compania s-a hotărât să păsteze activităţile de retail şi transferul în 2015 a activităţilor de distribuţie angro şi a serviciilor aferente către Farmaceutică REMEDIA Distribution & Logistics SRL, societate deţinută 100%. Toate astea plus volatilitatea pieței, plus puterea de cumpărare din ce în ce mai mică și creșterea prețurilor la medicamente au făcut ca lucrurile să intre în declin din punct de vedere financiar.