Medicii de familie au primit o nouă tranșă de vaccin antigripal. Cum te poți imuniza gratis

Medicii de familie din toată țara au primit o nouă tranșă de vaccinuri antigripale, conform Sandrei Alexiu. Medicii de familie din România au primit noi doze de vaccin antigripal. Alexiu a precizat, pentru mediafax.ro, că numărul de doze distribuite în tranșa aceasta este cu mult mai mare decât cel precedent.

Președintele Asociației Medicilor a mai susținut și că nu știe dacă își vor mai face apariția și alte tranșe de distribuire a vaccinului antigripal. Cu toate astea, sigur este faptul că este necesar cel puțin încă unul. Mai mult decât atât, Alexiu a informat că tirajul aferent va putea acoperi sezonul gripal și că momentan „stăm bine” la capitolul vaccinuri.

„Ieri, am primit mesaj de la Direcția Sanitară că au venit din nou doze și să mergem să le luăm. Între timp s-a rezolvat problema și crd că au venit destul de multe, pentru că am înțeles că o să îmi dea multe. Cam 70% din ceea ce am cerut, așa cum s-a comandat, de altfel, oricum față de prima dată când am luat 20, faptul că îmi dă 200 acum e cu totul altceva. În general vaccinarea acoperă sezonul respectiv, deci nu ar fi o problemă, având în vedere că sezonul gripal debutează în noiembrie și vârfurile sunt undeva în luna decembrie-ianuarie, chiar feburarie uneori, nu e o problemă și dacă vaccinăm la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lui decembrie. Suntem protejați, doar să avem și să facem, să reapară în farmacii ca să poată să-și cumpere și cei care nu sunt la risc. Stăm bine deocamdată, să vedem ”

Sandra Alexiu (Sursa: mediafax.ro)