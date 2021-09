Lacul care este unic în România: ‘Marea Moartă a Transilvaniei’. De ce a ajuns să se numească așa

România are unele locuri ce sunt cunoscute în întreaga lume datorită frumuseții de care dau dovată, dar și a unor proprietăți benefice pentru sănătate. Turiștii se adună, an de an, pentru a vizita un lac și a se bucura de tot ce are de oferit acest loc miraculos.

Lacul ce atrage pe toată lumea în România. Cum a ajuns să se numească Marea Moartă a Transilvaniei

Mulți români aleg în fiecare an să își petreacă vacanța într-un anumit loc pentru a avea grijă de sănătatea lor, iar alții vin de departe pentru a vizita lacul ce și-a câștigat renumele de Marea Moartă a Transilvaniei. Această oază de binefacere a demonstrat că nu doar frumusețea o recomandă.

În Sovata se întinde pe o suprafață de 40.000 metri pătrați și 18 metri adâncime Lacul Ursu. Acesta s-ar fi format în anul 1875, pe locul unei pășuni pe care curgeau două pârâiașe ce dispăreau într-o gaură săpată în muntele de sare, potrivit unor cercetări făcute de istoricul Jozsa Andras.

Bineînțeles, există multe lacuri frumoase din România ce și-au construit un adevărat renume, dar salinitatea acestui loc este întâlnită și în Marea Moartă din Israel la suprafață, de aici și explicația pentru faptul că este cunoscut drept și Marea Moartă a Transilvaniei.

Lacul Ursu, unic în Europa. Ce proprietăți fantastice are, de fapt

Lacul Ursu este unic în Europa datorită unui fenomen natural numit heliotermie, apărut în urma unor scurgeri în lac a unui pârâu, dar și a precipitațiilor, formându-se un strat protector de apă dulce deasupra locului. Totul a dus la efectul de seră, dar povestea fascinantă nu se oprește aici.

Dubla stratificare, termică și salină, i-a uluit pe experți, mai ales pentru că stratul de 10-15 cm de apă dulce ajunge la o temperatură scăzută vara, de aproximativ 25 de grade Celsius, focalizând razele soarelui către straturile din adâncime, ce au o salinitate mai mare.

Astfel, mezotermul are temperaturi de până la 45 de grade Celsius în sezonul călduros. Lacul Ursu Sovata a reușit să fie pe buzele tuturor datorită resurselor importante pentru sănătatea oamenilor, printre care se numără nămolul sapropelic, climatul, dar și apa sărată.

Ce trebuie să știe toți românii. Lacul Ursu trebuie să fie vizitat neapărat

An de an, persoanele ce au probleme dermatologice, respiratorii, articulare sau ginecologice vin în acest loc pentru a beneficia de substanțele minerale, dar și organice, pe care le are nămolul sapropelic extras din Lacul Ursu, locul ce atrage mulți turiști ce se încred în aceste proprietăți miraculoase.

Pe lângă clorura de sodiu, acizii humici și vitamine se numără și auxinele, anume estrogenul și progesteronul asemănător hormonilor feminini, ce sunt extrem de importante pentru a activa funcția ovarelor în tratamentul infertilității feminine.