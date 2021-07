„La Plaja Nouă”, cel mai bun loc din Timișoara unde turiștii pot face schi nautic. Plaja se află pe un lac răsărit în plin câmp

Cei care doresc o zi de relaxare în jurul Timișoarei, acum au o ofertă nouă. În doar jumătate de oră, cu bicicleta sau mașina, se poate ajunge pe plajă. Nu pe râul Timiș, ci foarte aproape de canalul Bega.

La aproximativ 15 kilometri de Timișoara, pe raza comunei Sânmihaiu Român, a fost amenajat un loc spectaculos de relaxare. Se numește „La Plaja Nouă” și a fost construit practic în câmp, marginea unei zone împădurite a comunei. În locul culturilor de porumb, cei care vin aici pot face schi nautic.

„La Plaja Nouă” se poate ajunge cu mașina sau bicicleta, pe drumul județean, utilizând pista de pe canalul Begăi, cel care leagă Timișoara de Serbia. Este unul din noile popasuri din drumul spre frontieră, în special pentru bicicliști. Ideea a fost a medicului Ioan Dumitra.

Atracția principală este instalația de wakeboard, unică în vestul României, un fel de schi nautic. Este vorba despre un sistem de cabluri portabile, legat între doi stâlpi. Echipamentul include placă, vestă și încălțăminte specială, toate putând fi închiriate de la fața locului.

„Când am venit prima dată aici era porumb pe câmp. Şi din pădure ieşeau porci mistreţi. Am amenajat lacul acesta în colaborare cu firmele care se ocupă de drumuri. Ei au nevoie de pământ. Să putem face zona asta de agrement a trebuit să devenim în primă fază balastieră. A durat un pic până am reuşit să autorizăm toată povestea. Momentan suntem la un hectar de luciu de apă, dar urmează extinderea lui. Deocamdată avem o instalalaţie de wakeboard mai mică, are cam 200 de metri. Avem şi o trambulină, a doua este acum în construcţie. Vrem să arătăm că nu doar puştanii teribilişti de 18 ani pot face sportul acesta”, a mai spus Ioan Dumitra.