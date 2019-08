La o lună după infarct, Cornelia Catanga trece prin momente cumplite: ”Azi o înmormântăm!”

Cornelia Catanga trece din nou prin momente cumplite, la doar o lună după ce a suferit un infarct. Cumnata ei, Mariana, s-a stins din viață și urmează să fie înmormântată în cursul zilei de joi. Celebra cântăreață de muzică lăutărească a vorbit cu lacrimi în ochi despre drama prin care trece familia ei.

Pe 15 iulie, Cormelia Catanga a suferit un infarct și a trecut prin momente grele. Necazurile nu stau departe de familia ei și după doar o lună, artista a primit vestea că Mariana, sora soțului ei, a încetat din viață, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un infarct. Cumnata Corneliei va fi înmormântată în cursul zilei de joi.

„Nu ne așteptam ca Mariana, care era o femeie cu un suflet mare, să moară atât de tânără. Medicii Spitalului ”Victor Babeș” s-au chinuit să o țină în viață, însă inima ei era foarte slăbită, ea avea probleme cardiace mai vechi. Obosea mult în ultima vreme. Soțul meu a plâns în genunchi, lângă patul ei, s-a rugat să se facă bine, dar biata femeie n-a mai avut zile. Suntem distruși. Nu merg la înmormântare, vreau să mi-o amintesc așa cum era, plină de viață”, a mărturistit Cornelia Catanga.

Artista crede acum că familia ei este blestemată, în contextul în care și ea a făcut infarct, luna trecută, iar medicii i-au montat un stent pentru a-i salva viața.

„Moartea ne dă târcoale, pe mine m-a iubit Dumnezeu și m-a mai lăsat p-aici, însă cumnata mea s-a prăpădit. Nu este o simplă coincidență. Am avut numai necazuri în ultima vreme, am pierdut casa, căci n-am mai avut bani de rate, locuim la un prieten cu inimă mare și am rămas fără bani, căci nu mai pot cânta trei luni, cât mă aflu în concediu medical”, a mai spus Cornelia, care abia așteaptă să se facă bine și să reia concertele.