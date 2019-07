FOTO Cum arată Cornelia Catanga, după infarct. Prima imagine cu artista după externare

Catanga, surprinsă la 8 zile de la infarct. Vedeta și-a îngrijorat fanii cu tristețea și oboseala de pe chipul său din urma problemelor de sănătate cu care s-a luptat recent.

Prima poză cu Catanga, la 8 zile de la infarct

Cornelia Catanga suferă acum de insomnii și este vizibil extrem de slăbită după infarctul pe care l-a suferit în urmă cu doar 8 zile. Din fericire, cel care îi este mereu aproape este fiul ei, Alexandru. Cornelia Catanga, în vârstă de 61 de ani, a văzut moartea cu ochii după ce pe 14 iulie a suferit un stop cardio respirator. Medicii de la Spitalul de Urgență Floreasca au decis să îi monteze un stend la inimă, astfel salvându-i viața în ultima clipă. Iubita artistă a oferit o serie de declarații în privința stării sale de sănătate. Aceasta a fost externată în urmă cu doar 2 zile.

”Am fost la un pas de moarte, dar m-a iubit Dumnezeu. M-a mai lăsat pentru că le-am făcut mult bine oamenilor, am un suflet bun. În spital m-am speriat de toată aparatura aia, mi-a fost foarte frică. Le mulţumesc tuturor celor care m-au readus la viaţă. Din păcate, vreo două luni trebuie să stau departe de scenă. Pierd nişte contracte, rămân fără bani, am nevoie şi de tratament, nu ştiu ce voi face. Zilnic trebuie să iau o anume pastilă pentru inimă. Stentul pe care mi l-au pus, un dispozitiv care ajută la circulaţia normală a sângelui, este foarte bun, mă ajută să respir mai bine. Ce mi-aş dori e să pot dormi, căci am grave insomnii. Mă tot gândesc prin ce am trecut”.

Catanga, probleme cu carul în cea mai neagră perioadă din viața sa

Aurel Pădureanu, soțul artistei, este extrem de îngrijorat din cauza banilor, care pare că nu-i mai ajung deloc, nici măcar pentru un trai decent. Acesta a declarat că iubita artistă are o pensie mică, nu mai poate cânta, are probleme grave oculare și suferă și de rinopatie oculară. Din păcate, se pare că solista avea cele mai multe invitații la evenimente, cu toate că și Pădureanu, dar și fiul lor, Alexandru, sunt cântăreți. ”N-am mai avut bani pentru rate. Cornelia este totul, ea aduce bani în casă”, a mai adăugat Aurel Pădureanu.

”Noi nu mai avem casă, plătim o chirie mare. Tare ne-am dorit să fim ajutaţi cu o locuinţă socială, de la Primărie, ca să avem cheltuieli mai mici. Cornelia a adus multă bucurie acestei ţări, ar merita un astfel de ajutor”, spune soţul vedetei.