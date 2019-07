Reacția Gabrielei Firea, după ce Cornelia Catanga i-a cerut o casă. ”O va suna consiliera mea!”

Cunoscuta interpretă de muzică lăutărească Cornelia Catanga și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a vorbit în cadrul unei emisiunii tv despre faptul că nu are o locuință unde să stea. În acest sens, artista i-a cerut ajutorul Gabrielei Firea.

Gabriela Firea, primele declarații la apelul făcut de Cornelia Catanga

Și-a pierdut casa din cauza datoriilor la bancă, iar acum nu are o locuință unde să stea. Externată recent din spital, după ce a suferit un stop cardio respirator, Cornelia Catanga a apelat la ajutorul primarului Capitalei. Reacția Gabrielei Firea nu a întârziat să apară.

„Sunt sensibilă la orice situație de acest gen nu doar de ce prezentată de familia domnei Catanga, am să fac tot ce se poate, în limita legislației și a spirtului legii, mă voi apleca cu drag și asupra dosarului doamnei Catanga. Mâine o va suna consiliera mea care ține oricum legătura cu domnia sa și cu care s-a mai întâlnit, și încercăm să vedem dacă există posibilitatea eliberării unui apartament existent sau să facem eforturi pentru a cumpăra, pentru că așa este normal” a declarat Gabriela Firea la România TV.

Problemele au început în urmă cu trei ani

Soțul artistei, Aurel Pădureanu, a recunoscut că au avut probleme cu banii în urmă cu trei ani, când și-au pierdut și casa la bancă. Acesta a vorbit despre consecințele pe care le-a adus pierderea locuinței. „Aseară am plecat în oraș, nu prea s-a simțit bine, dar tot a vrut să iasă. M-a sunat băiatul că a avut o premoniție că i se întâmplă ceva. Noi am avut o mare problemă, acum trei ani de zile, am pierdut casa la bancă și a intrat într-o depresie totală. La noi în țară au început marii artiști să nu mai fie apreciați, acum o lună de zile am cântat cu mari intervenții la un festival. Ni s-a spus că vom primi banii peste trei luni. Ne-am hotărât să plecăm din România, nu se poate trăi aici, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Medicii au spus că e bine, așteaptă, o mai țin trei zile la Terapie Intensivă. Am avut o premoniție, am crezut că se va întâmpla ceva, am și visat urât.”, declara Aurel Pădureanu, după incidentul suferit de suferit de soția sa, pentru spynews.ro.