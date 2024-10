La cine ar fi trebuit să ajungă toată averea afaceristului Ioan Crișan. Milionarul voia să își dezmoștenească fiica după ce ar fi avut o ceartă

Ies la iveală tot mai multe detalii din ancheta privind moartea omului de afaceri Ioan Crișan. Principala suspectă, fiica lui, a fost eliberată după 24 de ore și continuă să fie cercetată în libertate, la fel și ceilalți trei presupuși complici. Cum și de ce ar fi planificat femeia uciderea tatălui său, potrivit procurorilor, și ce relație avea cu părinții.

Ioan Crișan a murit pe 29 mai 2021, după ce mașina lui a explodat chiar la ieșirea din parcare. Bomba care a dus la moartea afaceristului ar fi fost confecționată și detonată de complicii fiicei sale, Laura, la îndemnul acesteia. Procurorii au stabilit că Laura Crișan ar fi plătit cu 100.000 de euro trei bărbați pentru a confecționa bomba montată pe mașina tatălui ei. În urmă cu două zile, femeia a fost reținută împreună cu alți doi suspecți, dar după 24 de ore toți trei au fost eliberați, din lipsă de probe.

Motivul crimei ar fi legat de averea bărbatului, potrivit anchetatorilor. Ioan Crișan deținea singura fermă de somn african din Europa de Est, dar mai avea și alte afaceri. În anul 2021, fiica afaceristului deținea în jur de 10% din business, dar urma să moștenească întreaga afacere, după moartea tatălui ei. Surse din anchetă susțin că Ioan Crișan și fiica lui s-ar fi certat cu câteva zile înainte de moartea bărbatului, iar acesta ar fi amenințat-o că o va dezmoșteni.

Ancheta a mai scos la iveală faptul că Ioan Crișan ar fi intenționat să îi lase averea fostului său ginere, deputatul Sergiu Bîlcea. Acesta a fost căsătorit cu Laura Crișan și au împreună doi copii. Nu doar cu tatăl avea Laura Crișan o relație tumultuoasă, ci și cu mama sa, potrivit unor martori. La audieri, Laura Crișan a declarat că înainte de a muri, bunicul ei a stabilit ce bunuri urmau să moștenească femeia și fratele ei, dar mama sa nu a mai ținut cont de dorința acestuia.

Ulterior decesului bunicului mama a vândut inclusiv casa de pe strada Bicaz, deşi aceasta ar fi trebuit să rămână fratelui meu. […] Nici eu și nici fratele meu nu am știu că mama a vândut casa de pe strada Bicaz, am aflat după ce deja găsise client.

Potrivit anchetatorilor, Ioan Crișan era nemulțumit că fiica lui îi cerea tot timpul bani, cu toate că profesa ca avocat. Laura Crișan a descris relația cu tatăl ei drept una normală și neagă că ar fi contribuit la asasinarea acestuia. Procurorii au arătat că ultima conversație între victimă și fiica sa a avut loc pe 21 aprilie 2021, cu mai bine de o lună înainte de moartea lui Ioan Crișan.

”Nu știu de ce am fost denunțată. Am conștiința împăcată. Am încercat împreună cu avocata mea să aflu cine mi-a ucis tatăl. Nu am reușit să aflu”, a mărturisit Laura Crișan, când a fost eliberată din arest.

”Nu îl cunosc pe cel care m-a denunțat. Nu sunt în măsură să știu ce au făcut alte persoane din dosar. Nu am cunoștințe în Serbia“, a mai spus fiica lui Ioan Crișan.