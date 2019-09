La ce oră se joacă meciul Bianca Andreescu – Taylor Townsend. Bibi ia revanșa pentru Simona Halep

Meciul Bianca Andreescu – Taylor Townsend, din optimile de finală ale turneului US Open, se joacă vineri dimineață (3 septembrie 2019), de la ora 4:00. Organizatorii pot schimba ora de start în funcție de celelalte meciuri ale zilei. Partida este transmisă în direct de postul de televiziune Eurosport, dar poate fi urmărită și online în format live text și video.

Bianca Andreescu – Taylor Townsend, în optimi la US Open, Live Video pe Eurosport

Taylor Townsend a eliminat două jucătoare din România la US Open. A trecut de Simona Halep în turul 2 cu 2-6, 6-3, 7-6 și de Sorana Cîrstea cu 7-5, 6-2 și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la New York. De partea cealaltă, Bianca Andreescu a învins-o în turul 3 pe Karoline Wozniacki cu 6-4, 6-4 și și-a propus să le răzbune pe jucătoarele românce în fața lui Townsend.

„Jucam pe arena centrală a Arthur Ashe Stadium, a fost un feeling extraordinar, mi s-a îndeplinit un vis. Am știut să-mi țin emoțiile foarte bine. Mă voi pregăti așa cum o fac de obicei, nimic special. Știu la ce să mă aștept, am jucat la dublu împotriva ei. Știu că îi place să vină la fileu. O să mai lucrez la câteva passing shots-uri zilele acestea la antrenamente”, a declarat Bianca Andreescu după victoria din turul 3.

Înaintea confruntării de la US Open, Bianca Andreescu se află pe locul 15 WTA, cu 2.837 de puncte, în timp ce adversara sa ocupă poziția 116, cu 530 de puncte.

Bianca Andreescu – Taylor Townsend, cote la casele de pariuri

Sportiva canadiană de origine română este favorită la casele de pariuri să câștige confruntarea cu Taylor Townsend. Cea poreclită Bibi are cota 1,25 pentru victorie, în timp ce adversara sa a primit din partea bookmakerilor cota 3,85. Bianca are cota 1,70 pentru victorie cu 2-0 la seturi și 3,90 pentru victorie cu 2-1, iar sportiva din SUA are 7,00 pentru victorie cu 2-0 și 6,50 pentru 2-1.

