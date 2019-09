Cine transmite la TV meciul Bianca Andreescu – Taylor Townsend, în optimile de la US Open

Bianca Andreescu (19 ani, locul 15 WTA) a învins-o pe Karoline Wozniacki cu scorul de 6-4, 6-4 și s-a calificat în optimile de finală la US Open. Sportiva canadiană de origine română va juca împotriva americancei Taylor Townsend, care a eliminat-o pe Simona Halep în turul 2. Meciul este transmis în direct de postul de televiziune Eurosport.

Eurosport transmite meciul Bianca Andreescu – Taylor Townsend, din optimile US Open

Bianca Andreescu este considerată revelația anului în tenisul mondial feminin. La US Open s-a calificat în optimile de finală după ce a trecut de Karoline Wozniacki cu 6-4, 6-4. Cea poreclită Bibi și-a propus să le răzbune pe Simona Halep (locul 4 WTA) și Sorana Cârstea (locul 106 WTA), care au fost eliminate pe rând din turneul de la New York de Taylor Townsend (locul 116 WTA). Sportiva din SUA a surprins la US Open, performanțele ei venind în contextul în care a luat startul din calificări.

Taylor Townsend și Bianca Andreescu s-au calificat în premieră în optimile de finală ale unui turneu de Grand Slam, iar confruntarea dintre cele două sportive este așteptată cu sufletul la gură de iubitorii sportului alb. La casele de pariuri, Bianca este favorită, cu cota 1,22 pentru victorie, în timp ce adversara sa a primit cota 4,25 din partea bookmakerilor.

Înaintea confruntării din optimi, Bianca Andreescu se află pe locul 15 în clasamentul WTA, cu 2.837 de puncte. Bibi a câștigat 2 turnee în carieră și a strâns din tenis peste 2,4 milioane de dolari. De partea cealaltă, Taylor Townsend se află pe poziția 116, cu 530 de puncte. Sportiva din SUA a strâns din tenis peste 1,7 milioane de dolari, dar nu a reușit să câștige încă niciun turneu.

Meciul Bianca Andreescu – Taylor Townsend se joacă marți dimineață, la ora 4:00. Organizatorii pot decide să schimbe ora de start a partidei în funcție de celelalte meciuri de la US Open. Partida este transmisă live de Eurosport.