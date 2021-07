România – Noua Zeelandă, ultimul meci din fazele grupelor de la Jocurile Olimpice 2020, este decisiv pentru calificarea în sferturile de finală. Elevii antrenați de Mirel Rădoi au neapărat nevoie de victorie pentru a atinge faza eliminatorie a turneului olimpic de fotbal. Tricolorii au învins Honduras, 1-0, dar au pierdut categoric în fața Coreei de Sud, 0-4. Partida va avea loc miercuri, 28 iulie, de la ora 11.30.

La ce oră începe România – Noua Zeelandă, ultimul meci din fazele grupelor de la Jocurile Olimpice 2020

România – Noua Zeelandă, ultimul meci din fazele grupelor de la Jocurile Olimpice 2020, va avea loc la Sapporo, pe insula Hokkaido. Tricolorii au fost nevoiți să se deplaseze peste 1.000 de kilometri pentru a ajunge în localitatea care a găzduit Jocurile Olimpice de Iarnă din 1972. Naționala U23 a câștigat prima partidă din grupă, cu Honduras, scor 1-0, prin autogolul înscris de Oliva. Dar, în a doua întâlnire, elevii lui Mirel Rădoi au fost depășiți categoric de Coreea de Sud, scor 0-4.

Înaintea ultimelor partide din grupă, toate cele 4 echipe au acumulat câte 3 puncte. În caz de egalitate, ele vor fi despărțite, în primul rând, de golaverajul general. Un capitol la care tricolorii stau cel mai slab. De aceea, singura opțiune pentru ei la partida România – Noua Zeelandă, ultimul meci din fazele grupelor de la Jocurile Olimpice 2020, este victoria. Primele două clasate în grupa B vor întâlni în sferturi una dintre primele două clasate din grupa A. Aceasta este compusă din Mexic, Japonia, Africa de Sud și Franța.

Partida va avea loc la Sapporo, pe insula Hokkaido

România – Noua Zeelandă, ultimul meci din fazele grupelor de la Jocurile Olimpice 2020, se va disputa, miercuri, 28 iulie, de la ora 11.30. O veste bună pentru tricolori este absența unuia dintre cei mai importanți jucători ai echipei din emisfera sudică. Winston Reid (33 de ani), căpitanul All Blacks, s-a accidentat în partida cu Honduras și va rata restul competiției. Reid este cel mai experimentat jucător din lotul Noii Zeelande. Sub contract cu West Ham din 2010, după transferul de la Midtjylland, fundașul central a mai evoluat la Sporting Kansas City, în MLS și Brentford, sub formă de împrumut.

În aceste condiții, Chris Wood rămâne astfel cel mai periculos adversar al tricolorilor în România – Noua Zeelandă, ultimul meci din fazele grupelor de la Jocurile Olimpice 2020. Atacantul de 29 de ani evoluează în Premier League, la Burnley. Din echipa lui Mirel Rădoi va lipsi cu siguranță mijlocașul Ion Gheorghe. Jucătorul de la Voluntari a fost eliminat în minutul 45 al partidei cu Coreea de Sud și va fi suspendat pentru această partidă.