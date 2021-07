Jocurile Olimpice 2020. Reușită senzațională pentru doi înotători români. Unul dintre ei are doar 16 ani

La Jocurile Olimpice 2020 doi înotători români sunt una dintre marile speranțe ale României la medalii. Amândoi au reușit să se califice în finalele probelor la care participă. Remarcabil este faptul că unul dintre ei are doar 16 ani, dar deține deja mai multe recorduri mondiale la juniori.

La Jocurile Olimpice 2020, doi înotători români pot da marea lovitură. Amândoi s-au calificat în finalele probelor la care participă. Robert Glință (24 de ani) este primul reprezentant al băieșilor care a devenit campion european de seniori pentru România. El a prins finala de la 100 metri spate, înotătorul român reușind al patrulea timp al semifinalei I în care a luat startul. Timpul sportivului nostru a fost de 53 de secunde şi 20 de sutimi. În faţa lui s-au clasat americanul Ryan Murphy, 52.524, australianul Mitch Larkin, cu 52.78 și italianul Thomas Ceccon, cu 52.78. Glinţă are cel de-al optulea timp al semifinalelor.

La finalul cursei, înotătorul născut în Pitești s-a declarat, totuși, nemulțumit de evoluția sa și speră să aibă un timp mai bun în finală.

Mă simțeam destul de binișor în apă, legat de simțul bazinului și atmosfera de care am avut parte în pregătire. Însă nu pot spune că mă aflu în cea mai grozavă formă, că mă simt foarte rapid, de aceea și performanțele sunt mai slabe. Nu sunt deloc mulțumit de felul în care am înotat la această ediție, mai am o șansă să-mi schimb părerea, a declarat Robert Glință pentru GSP.