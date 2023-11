La ce oră începe Black Friday 2023 pe eMAG. Cum să prinzi cele mai bune oferte

Black Friday este momentul din an când se fac cele mai multe cumpărături, așa că nu e de mirare că mulți români se întreabă la ce oră începe Black Friday 2023 pe eMag. De altfel, retailerul are și cele mai mari oferte, dar și vânzări record, de la an la an. Printre produsele preferate de români de Vinerea Neagră se numără electrocasnicele, Gadget-urile și telefoanele.

Cum să faci cumpărături de Black Friday

Reducerile au început deja, ceea ce înseamnă că nu trebuie să aștepți weekendul Black Friday pentru a găsi cele mai bune oferte. Comercianții au oferte la aproape fiecare categorie de produse, iar mulți au politicile de returnare și rambursare ușoare, ba chiar gratuite.

Te-ar putea interesa și: Black Friday 2023 la Fashion Days: Când încep cele mai mari reduceri din an la haine, încălțăminte și accesorii

Ocolește vânzările în magazin și cumpără online. Deși multe oferte vor fi disponibile atât în magazin, cât și online, s-ar putea să ai mai mult noroc și mai multe opțiuni dacă cumperi de pe site sau aplicație. În aplicație s-ar putea să ai și câteva reduceri speciale.

La ce oră începe Black Friday 2023 pe eMAG

Black Friday este așteptat de români în special pe eMag, unde sunt cele mai mari reduceri și cele mai bune oferte.

În 2023, la eMag începe Black Friday pe 10 Noiembrie. În anii trecuți, Vinerea Neagră la eMag a început la ora 7:20, 7:25, 7:36 și 7:20.

Așadar, trezește-te de dimineață ca să prinzi cele mai bune oferte la laptopuri, telefoane, mașini de spălat, electrocasnice, cosmetice și multe altele.

Printre ofertele cele mai bune se numără televizoare, electrocasnice mici, produse fashion, smartphone-uri și gadgeturi, laptopuri, cosmetice, frigidere, mașini de spălat, vouchere pentru bilete de avion sau nopți de cazare.

În plus, clienții Genius au parte de reduceri semnificative și dacă îți faci un astfel de abonament primești 100 de lei înapoi în vouchere.

În plus, abonamentul Genius îți aduce reduceri la smartphone-uri de top precum iPhone 15 sau Samsung Galaxy S23. Cu acest abonament ai livrare și retur gratuite și beneficiezi de extra reduceri la mii de produse.

Extensiile de browser te pot ajuta să compari prețurile

Pentru a evalua cât de bune sunt cu adevărat ofertele în ultima clipă, trebuie să urmărești prețurile înainte de Black Friday.

Vezi și: Ce oferte anunţă eMAG de Black Friday 2023. Vor fi reduceri de până la 40%

Același lucru se aplică și pentru Cyber Monday. Dar nu trebuie să stai să verifici fiecare comerciant pentru a compara prețurile. Poți încerca diferitele site-uri care fac asta pentru tine.

Extensiile de browser sunt grozave pentru cumpărături de Black Friday. Ele sunt mici fragmente de software pe care le poți adăuga la browserele web precum Chrome și Firefox pentru a-ți personaliza experiența de navigare.

Pentru a fi un cumpărător priceput pe internet, adaugă produse în coșul de cumpărături dacă au un preț care îți place, astfel încât să le găsești rapid și să fii pregătit să comanzi. Dar adăugarea unui produs în coș nu îl rezervă, așa că trebuie să plasezi comanda și să primești o confirmare că aceasta a fost primită.

Folosește programele de loialitate pentru a beneficia de extra reduceri mai devreme

Programele de loialitate oferă membrilor acces timpuriu la cupoane, reduceri și promoții, apoi îi lasă să câștige recompense pentru ceea ce cumpără. Așa că înscrie-te pentru alerte privind cumpărăturile de Black Friday.

În unele cazuri, poți afla chiar dacă produsele pe care le dorești sunt în stoc sau pot fi cumpărate online și ridicate din magazin, ceea ce te poate ajuta să economisești bani la transport.

Citește și: Black Friday 2023 vine cu oferte la brandurile tale preferate, Ray Ban, Tom Ford, Dolce & Gabanna. Reduceri de până la 90%

Fii activ pe rețelele de socializare. Paginile de Facebook și Instagram ale magazinelor tale preferate sunt o modalitate excelentă de a afla despre oferte și promoții exclusiviste.

Comercianții adesea răsplătesc clienții care îi apreciază sau îi urmăresc cu alerte speciale pentru reduceri de Black Friday și stimulente.

Stabilește un buget – și respectă-l. Sună simplu, dar vânzările de Black Friday, în special ofertele cu număr limitat de produse disponibile, sunt concepute în parte pentru a te face să cheltui mai mulți bani decât ai planificat.