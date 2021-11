Black Friday este una dintre cele mai importante zile în care au loc oferte și reduceri la nivel mondial. Importat din SUA, evenimentul crește în popularitate de la an la an. Iată la ce oră începe, Black Friday 2021 la eMag.

Black Friday 2021 la eMag – ora la care începe

Pe parcursul zilei de Black Friday, putem găsi numeroase oferte la o gama variată de produse, de la modă la electronice. Vânzările vor avea loc atât în magazine, cât și online, cu reduceri de până la 70%.

Black Friday este ziua perfectă pentru a face rost de cele mai bune chilipiruri și pentru a economisi mulți bani pentru cadourile de Crăciun.

Când are loc Black Friday în 2021

În America, de unde își are originile evenimentul Black Friday, acesta cade întotdeauna în vinerea imediat după Ziua Recunoștinței și în 2021, Black Friday va avea loc pe 26 noiembrie. La noi în țară, evenimentul de shopping are loc mai devreme, în acest an având loc pe data de 12 noiembrie 2021.

Unii comercianți cu amănuntul încep să ofere reduceri în perioada premergătoare Black Friday, în timp ce alții au vânzări fulger pentru câteva ore doar în ziua respectivă.

Black Friday în 2021

Cel mai probabil magazinele vor avea ore de funcționare prelungite pentru a face față numărului mare de cumpărători, iar magazinele online vor anunța din timp datele de începere a vânzărilor de Black Friday.

Unele mărci au reduceri pentru întreaga săptămână de Black Friday, iar altele fac din Black Friday o afacere de o lună, care durează toată luna noiembrie.

Black Friday 2021 la eMag

Cei care doresc să facă cumpărături de Black Friday, trebuie să se asigure că verifică în permanență site-urile preferate de cumpărături pentru a afla când vor începe reducerile.

Printre site-urile care au reduceri de Black Friday se numără și eMag-ul. Acesta va da startul reducerilor de Black Friday 2021, vineri 12 noiembrie 2021. Clienții care au instalată aplicația eMag, vor fi notificați când începe Black Friday 2021.

eMag – Black Fridat 2021

De Black Friday 2021 la eMAG vor fi în ofertă peste 4,5 milioane de produse, iar reducerile vor fi în valoare de 330 milioane de lei. Clienții eMag au la dispoziție o gamă variată de produse, în ziua cu cele mai multe reduceri din an, printre care:

75.000 de televizoare

130.000 de smartphone-uri și gadget-uri

30.000 laptopuri

35.000 frigidere și mașini de spălat

250.000 de electrocasnice mici

500.000 de produse fashion

300.000 de parfumuri și cosmetice

600.000 de jocuri și jucării

600.000 de articole pentru casă și grădină

150.000 de articole pentru sport și echipament sportiv

40 de tone de cafea

100.000 de sticle de băuturi alcoolice

150.000 de produse și echipamente medicale

1 milion de scutece

Dintre produsele speciale fac parte: