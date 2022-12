Decizia neașteptată pe care o ia Dorian Popa imediat după Revelion. De ce ajunge iar la medicul estetician EXCLUSIV VIDEO

După cum însuși mărturisește, Dorian Popa face bani frumoși pe internet, fiind unul dintre artiștii autohtoni cu cele mai mari câștiguri din acest domeniu. Acest lucru presupune însă și o imagine impecabilă, motiv pentru care el nu ezită să calce pragul medicului estetician. Astfel că, potrivit declarațiilor făcute de artist în exclusivitate pentru playtech știri, Dorian Popa va face un nou implant de păr, chiar la începutul anului, mai precis pe data de 4 ianuarie. Altfel, acesta ne-a mai spus, printre altele, care e singura sa superstiție din noaptea de Revelion și când va intra în posesia mașinii pe care și-a comandat-o în urmă cu câteva luni.

„Nu am vrut niciodată să ajung ceea sunt astăzi”

Playtech știri: Cât de important este ajutorul cuiva pentru un tânăr aflat la început de drum?

Dorian Popa: Cred că ajutorul la început de drum este extrem de important. Eu am avut și n-am avut. N-am avut pentru că deja e știută situația din familia mea și nu aș vrea să mai dramatizez. Dar am și avut, pentru că au fost și oameni care au crezut în mine, m-au susținut, m-au ajutat și m-au sfătuit pentru a ajunge ceea ce sunt astăzi.

În ce moment ți-ai propus să devii ceea ce ești astăzi?

Nu am vrut niciodată să ajung ceea sunt astăzi. Dumnezeu a plănuit pentru mine acest drum. Eu nu am făcut decât să înțeleg din mers ceea ce mi s-a pregătit și să încerc să prelucrez în cel mai frumos mod posibil.

Pe când vei juca într-un nou film?

Urmează să joc în filme. Am deja câteva roluri. Seriale nu știu dacă vor mai urma prea curând. Am încercat și partea cu sacrificiul, e superbă.. Dar a mia oară spun că sunt un anteprenor înnăscut, iar dintr-o gamă de businnesuri, voi alege întotdeauana bussinesul cel mai profitabil. Din păcate, actoria în România e…hmmm.

„Am mai adăugat un an la cei fără concediu”

Care-i bussnises-ul cel mai profitabil din show-bizz?

Dintre muzică, televiziune, actorie, cea mai profitabilă e muzica, dar social media, internetul, youtube, instagram –ul sunt cele mai bănoase bussines-uri din media.

Cum a fost acest an pentru tine?

Un simplu search la Dorian Popa show SRL se vede cât de bun a fost anul acesta pentru mine. Am muncit, am mai adăugat un an la cei fără concediu. Am căutat să mă dezvolt și să devin o versiune mai bună a mea de la o zi la alta.

Când îi va veni noua mașină

Când vei conduce noua ta mașină?

Pe 17 ianuarie vom fi la fabrică în Bollognia, o dezvelim acolo, am primit cadou o vizită nebună acolo la ei, la Lamborghini, după care o vor trimite în România.

Ce vei face cu mașina actuală?

Mașina actuală va rămâne mașina de lucru. Cine are doar un Lamborghini mic și înghesuit, înseamnă că nu are bani de… Lamborghini.

Ce-ți dorești pentru anul care vine?

Cel mai mult îmi doresc să se deblocheze piața imobiliară, eu am cartierul acela mare în cap și vreau să ajung cât mai repede la el.

După concert, direct la somn…

Ce vei face de Revelion?

De Revelion, voi cânta, sunt la Câmpina, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a trebuit să cutreier prea mult. Am o sută de kilomeri dus și o sută întors. Sunt pe scenă fix la momentul trecerii dintre ani, ceea ce mă bucură extrem de mult. Câmpina, te aștept la distracții, la poze… Am să stau la poze cu toți oamenii care vor veni, pentru că e un moment foarte frumos. După ce mă întorc, direct la somn pentru că pe 4 ianuarie sunt programat la implant de păr. Vreau să am și mai mult păr.

Cum așa?

Până acum mi-am pus barbă, acum doi ani mi-am făcut fruntea dreaptă, că am vrut eu să fie conturul drept pentru când sunt tuns scurt, iar acum mai adaug păr, pentru că mi se pare mie că nu mai e așa des.

Ce vei face cu Cheluțu în noaptea de Revelion? Se sperie de artificii?

Cheluțu se sperie de oameni, nu de artificii. Eu mă tem de lume, nu de oameni…

Care e singura sa superstiție de Revelion

Ești superstițios în noaptea trecerii dintre ani?

Nu consider că trebuie să am bani cash în buzunar în noaptea dintre ani, pentru că am foarte mulți în conturi..Glumesc… Dar în fiecare an mi-am dorit să am cel puțin un concert în noaptea de Revelion, pentru că e singura chestie în care cred, că așa cum intri în noul an, așa îl vei continua. În rest nu-s superstițios, nu-s cu chiloții roșii sau altele. La muncă, pentru că așa îți merge bine.

Citește și: Pe ce a cheltuit Dorian Popa 4 milioane de euro în 5 ani. O să rămâi uimit ce a costat 500.000 de euro VIDEO