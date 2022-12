Dan Negru dezvăluie cât muncește Dorian Popa pentru cei 40.000 de euro lunar, ca vlogger: „Are trei mâini și a treia e telefonul” EXCLUSIV

Dan Negru este uluit de câștigurile fabuloase, de ordinul zecilor de mii de euro, ale vloggerilor de top din România. De doi ani, și el a devenit activ în mediul online. Cel care l-a învățat secretele succesului este chiar amicul lui, Dorian Popa, expert în domeniu, cu venituri lunare de 40.000 de euro. Dan Negru dezvăluie cât muncește Dorian Popa, în exclusivitate pentru Playtech Știri: „Nici când ne-am așezat la masă nu și-a lăsat telefonul din mână”.

Dorian Popa, actor, cântăreț și vedetă tv, s-a îmbogățit peste noapte din filmulețele amuzante postate pe YouTube. Nu a ascuns care îi sunt câștigurile lunare, din această activitate, bani pe care mulți români îi primesc din salarii de-abia după câțiva ani de semnat condica.

Impresionat de munca titanică din spatele meseriei de vlogger, Dan Negru, amic cu Dorian Popa, de pe vremea când colaborau la emisiunea „Next Star” (Antena 1), ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

În ultimii ani, interesul românilor pentru televiziune a scăzut brusc, astfel că și Dan Negru a devenit activ pe YouToube, unde fanii lui se pot bucura de interesantele interviuri cu nume grele din lumea artistică și nu numai. Recunoaște însă că la debut a beneficiat de ajutorul experimentaților Dorian Popa și Shelly, „Prinții Internetului”.

În timp ce Dorian înregistrează câștiguri lunare de 40.000 de euro, Dan primește în jur de 400 de euro lunar, de exact 100 de ori mai puțin decât celebrul lui „mentor”.

După ce Dorian Popa l-a învățat pe Dan Negru cum să aibă succes și în mediul online, iată că „Regele audiențelor” și-a răsplătit prietenul cu sfaturi practice în domeniul imobiliar, știut fiind faptul că prezentatorul tv de la Kanal D deține cinci blocuri de birouri, în București.

Dorian a prins din zbor micile secrete și iată că deja se poate lăuda cu primul său complex de case, în Domnești, prețul unui imobil complet mobilat fiind scos la vânzare cu 200.000 de euro.

„Muncesc, dar sunt fericit. Lucrurile se leagă foarte fumos. Mai am puțin și termin toate casele, mai aștept doar mobila. Am rezolvat și la casa în care locuiesc cu tabloul electric, făcut acum cinci ani, când eram un copil, unde aveam niște problemuțe. Am vândut deja din case, dar acum piața e blocată. Prețul unei case e de 200.000 de euro, complet mobilată. Are trei dormitoare, living, bucătărie, trei băi și curți uriașe, de 250 de metri pătrați”, ne povestea Dorian Popa, într-un recent interviu pentru Playtech Știri.