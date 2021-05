La ce bancă din România își ține Gigi Becali o parte din avere

Gigi Becali, patronul FCSB, este unul dintre cei mai bogați oameni din România. Astfel, omul de afaceri și-a rotunjit averea în ultimul an cu investiții în zona imobiliară și în domeniul construcțiilor.

Potrivit unui top recent, averea lui Gigi Becali este estimată la 350-400 milioane de euro, în Top 300 Capital. El se află pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din România și se află pe poziția a treia în clasamentul românilor din sport. Topul celor mai bogați oameni din fotbal arată, prin urmare, așa:

Ion Țiriac – 2 miliarde de euro

Gruia Stoica – 460 – 500 de milioane de euro

Gigi Becali – 350 – 400 de milioane de euro

Ioan Niculae – 300 – 400 de milioane de euro

George Copos – 200 – 210 de milioane de euro

Și dacă vă întrebați la ce bancă din România își ține latifundiarul din Pipera o parte din avere, ei bine, aflați că la banca ING.

Gigi Becali a încasat sume enorme și din plecările jucătorilor de la FCSB. Astfel, de când a ajuns finanțator al echipei, în 2003, milionarul din pipera a încasat numai din plecările jucătorilor peste 100 de milioane de euro.

Fotbalistul care a adus cea mai mare sumă în conturile clubului este Dennis Man, care a plecat în iarna aceasta la Parma contra sumei de 13.000.000 de euro. Mijlocașul de bandă crescut la Arad este urmat în acest top de Nicolae Stanciu, cedat la Anderlecht, în 2016, pentru 9.700.000 de euro, dar și de Vlad Chiricheș, pentru care Tottenham a oferit suma de 9.500.000 de euro în anul 2015.

Însă dintre cele aproximativ 18 sezoane, cel mai productiv, financiar vorbind, pentru FCSB a fost 2016-2017, atunci când, în urma plecărilor unor fotbaliști ca Nicolae Stanciu, Alex Chipciu, Fernando Varela ori Alin Toșca, la FCSB au intrat aproximativ 17.000.000 de euro.

În sezonul 2020-2021, cele mai importante transferuri au fost: Dennis Man, la Parma pentru 13.000.000 de euro și Sergiu Buș, la Seongnam, pentru 300.000 de euro.

Despre averea lui Gigi Becali a vorbit și Dumitru Dragomir, care îl consideră pe patronul FCSB un ”tip foarte deștept”.

„Gigi Becali, ăsta, este un tip foarte deștept, dom’ne, care a reușit pe toate planurile. Rețineți ce vă spun, știu ce vorbesc. Chiar zilele trecute am fost la el la palat și am văzut cu ochii mei cum ajută lumea. Era coadă la el la intrare. Eu am văzut, cu ochii mei, cum i-a dat unui preot 2.000 de euro. Gigi este un om bun.

Gigi Becali are bani mulți, dom’ne. Păi… are un miliard. Un miliard de euro, rețineți ce vă spun. Nu vorbesc prostii”, a spus Dumitru Dragomir la ProX.