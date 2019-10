La 51 de ani, Florin Piersic Jr pare mai bătrân decât tatăl său. Cum s-a transformat actorul

Actorul Florin Piersic Jr, în vârstă de 51 de ani, s-a transformat radical. Look-ul său, completat de tatuaje, nu mai e ca odinioară.

La 51 de ani, Florin Piersic Jr pare mai bătrân decât tatăl său

Prima mare poveste de dragoste a lui Florin Piersic a început în 1958, când a cunoscut-o pe actrița Tatiana Iekel, la Paris. Cei doi s-au îndrăgostit, iar doi ani mai târziu au făcut nunta. Rezultatul iubirii lor este un fiu, Florin Piersic Jr. Au fost căsătoriți timp de 14 ani.

În anul 2010, Tatiana Iekel a primit premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor UNITER. În luna mai a anului 2017, s-a stins din viață, la 84 de ani, după o carieră impresionantă în lumea teatrului, din care 50 de ani i-a dedicat scenei de la Teatrul ACT.

Actorul, cuprins de momentele mai grele ale vieții?

În urma ei a rămas pe Pământ fiul, care, ajuns la 51 de ani, pare este ușor cuprins de unele momente mai grele, normale și ele în viața unui om, după cum se poate observa din imaginea de mai jos, surprinsă de fotoreporterii wowbiz.ro . Ceea ce a rămas neschimbată a fost vestimentația.

Florinel, după cum îl alintă tatăl său, adoptă același look controversat, criticat de mulți, ca la începuturile sale. La polul opus, comparativ cu tatăl său, Piersic Jr. urmează tendințele modei actuale și lejeritatea care se plimbă acum prin lume legată de haine. Mai clar, în aparență, are un look neîngrijit, după cum se poate observa și din imaginea de mai jos.

Piersic: ”Timpul nu-mi poate atinge zâmbetul, nici de pe chip, nici din suflet”

De atfel, și Florin Piersic a fost surprins, zilele trecute, într-o fotografie, alături de Theodor Paleologu, candidat PMP la prezidențiale. În acest caz, schimbările sunt de înțeles, însă de refuzat, căci, ajuns la 83 de ani, Piersic are prea multă brumă în păr.

Maestrul era zâmbitor, ca întotdeauna, însă mai slab ca niciodată. De altfel, în presă s-a vehiculat, citând apropiații actorului, faptul că Piersic ar avea probleme de sănătate, iar în ultima vreme are nevoie de ajutorul oamenilor dragi pentru a se deplasa.