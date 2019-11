L-ai văzut în filme, dar nu te așteptai să facă asta pentru 1000 de copii: motivul din spatele gestului

Numele lui este Gary Sinise și s-ar putea să-l fi văzut în numeroase filme în ultimele decenii, dar nu credeai că este capabil de astfel de manifestări de generozitate.

Gary Sinise nu are un nivel de popularitate similar cu cel al lui Tom Hanks, Leonardo DiCaprio sau Brad Pitt. Are însă la activ numeroase filme și seriale foarte populare. A jucat în Forrest Gump, The Green Mile, Apollo 13 și 13 Reasons Why, dar cei mai mulți îl cunosc datorită rolului său din serialul CSI: NY, unde a jucat între 2004 și 2013.

Pe lângă activitățile sale monetizabile, actorul este foarte activ pe partea de filantropie. Din momentul în care a jucat rolul locotenentului Dan în Forrest Gump, s-a atașat foarte mult de militari și, mai ales de veterani. Din acest motiv, a făcut eforturi atât pentru a-i ajuta pe cei care s-au întors de pe front, cât și pe urmașii celor care nu s-au mai întors.

Toate activitățile sale umanitare sunt realizate prin intermediul fundației care îi poartă numele, Gary Sinise Foundation. Scopul declarat al fundației este de a ajuta veteranii, lucrătorii în apărate, pompierii, familiile lor și comunitățile din care fac parte. Pe lângă strângerea de fonduri, fundația și-a propus să ofere divertisment, să educe, să inspire, să întărească și să construiască comunitățile care au simțit urmările războaielor în care sunt implicate Statele Unite ale Americii.

”Deși nu puteam face niciodată suficient pentru a ne manifesta gratitudinea pentru apărătorii nației, întotdeauna putem face ceva mai mult.”, a explicat Gary Sinise cu referire la motivația din spatele efortului său.

Unul dintre programele inițiate de Sinise este intitulat Snowball Express și a început în 2017. Prin acea inițiativă, sunt onorați soldații căzuți pe câmpul de luptă prin ducerea copiilor lor în călătorii gratuite la Disneyworld. Aproximativ 1750 de copii au fost duși, prin intermediul fundației sale, de către Gary Sinise la Orlando pentru o ședere de cinci nopți la Orlando, unde se află Disneyworld.