Netflix domină piața de streaming. Care e miza pentru Apple, Disney și HBO

Netflix a dominat ani la rândul piața serviciilor de streaming video. E o piață care, din 2020, va deveni extrem de aglomerată, cu noi servicii lansate de Apple, Disney și HBO. Numai că analiștii se așteaptă, de fapt, la o piață extrem de fragmentată.

Tim Cook vrea ca Apple să nu mai fie atât de dependentă de vânzările de telefoane și alte dispozitive mobile. Așa că a făcut un pariu de câteva miliarde de dolari în piața serviciilor de streaming video, o piață dominată de Netflix. A lansat, de la 1 noiembrie, Apple TV+, un serviciu care, deocamdată, n-a ajuns și în România.

Pe 12 noiembrie, va intra în scenă și Disney+, platformă care conține mai toate titlurile copilăriei tale. Iar de anul viitor, din luna mai, HBO lansează HBO Max, platformă sub care va reuni toate direcțiile digitale din acest moment – de la HBO Go la HBO Now.

Ce-și propun toate aceste servicii? Păi…cam ceea ce și-a propus și Netflix și a reușit. Să adune cât mai mulți abonați și să „fure” din publicul televiziunilor clasice prin cablu. Până când vom afla dacă vor reuși sau nu, hai să arunci o privire pe ce obiective au aceste servicii în următorii ani.

Cum vor Apple, Disney și HBO să se bată cu Netflix

Din 2020, piața serviciilor de streaming video va fi deveni extrem de aglomerată. Și fiecare jucător va încerca să aibă o felie cât mai mare. Disney+, spre exemplu, se lansează pe 12 noiembrie și obiectivul ar fi ca, până în 2024, să ajungă la 60 de milioane de abonați.

HBO Max, serviciul care se lansează în mai 2020, vrea 75 de milioane de abonați până în 2025. Apple nu și-a făcut publice obiectivele cu noua platformă de streaming video. Dar mizează mai mult pe brand decât pe conținut. Utilizatorii Apple beneficiază de mai multe promoții dacă se abonează la Apple TV+. Iar baza de date e solidă: compania lui Tim Cook are 1,4 miliarde de utilizatori, dintre care 900 de milioane folosesc iPhone. Are, așadar, un public extrem de fidel pe care-l poate atrage.

Datele din piață arată că publicul american (cel puțin) migrează de la televiziunea clasică spre zona de streaming. În 2014 erau 100 de milioane de abonați TV în SUA. În 2022, ar fi de așteptat ca numărul să scadă la 78 de milioane.

Ai zice că toți se vor duce spre serviciile oferite de Apple, Disney și HBO. Dar oare să fie chiar așa? Pentru că nimeni nu știe, de fapt, ce și cum vor alege cetățenii din conținutul extrem de diversificat care li se pune la dispoziție pe zona de streaming video.

Și, la prime vedere, obiectivele noilor veniți nu par foarte ambițioase. Gândește-te numai că Netflix are deja spre 160 de milioane de abonați. Și scopul noilor servicii s-a oprit la ordinul zecilor de milioane, obiective întinse pe mulți ani.

De exemplu, numărul adulților cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani care plătesc pentru mai mult de cinci servicii de streaming e undeva la 4%. E extrem de puțin. Și atunci ar trebui recrutați cei mici. Și poate pe asta mizează și noile platforme.

Să plătești pentru cinci servicii de streaming în același timp înseamnă o sumă destul de măricică lunar. Și atunci, piața va fi foarte dinamică. Poate te vei dezabona de la un serviciu, vei sta o perioadă doar pe unul. Vei reveni apoi când vei considera că vrei să vezi altceva. Nu e chiar un război al serviciilor de streaming video. E un război pentru a menține și a atrage cât mai mulți utilizatori.

Iar în acest ultim caz, fiecare platformă are propriile metode (despre care am scris aici).