Într-un set de circumstanțe din care românii și România vor ieși cel mai rău, autoritățile de la București îi pun bețe în roate lui Kovesi că să nu ajungă la interviul de la Bruxelles pentru postul de procuror șef european.

Sunt incredibile tertipurile la care apelează guvernanții PSD-ALDE cu Tudorel Toader în frunte pentru a o împiedica pe Laura Codruța Kovesi să-și ducă la capăt candidatura pentru poziția de procuror al Comisiei Europene. Nu contează faptul că ocuparea acelui post de către un român ar fi un subiect de mândrie pentru țara noastră. Este mai importantă ambiția unui grup restrâns de PSD-iști, decât imaginea țării.

Kovesi nu a suferit destul din cauza coaliției PSD-ALDE. Din acest motiv, a fost citată să se prezinte la Secția de investigare a infracțiunilor din Justiție. Fota șefă DNA este citată din poziția de suspect într-un dosar de abuz în serviciu, luate de mită și mărturie mincinoasă de către o autoritatea care a fost înființată de curând de către coaliția de guvernare prin modificarea legii justiției.

Un pic penibil și ostentativ este faptul că citația a venit în aceeași perioadă în care ea se pregătește intens pentru interviul de procuror-șef european ce va avea loc înainte de sfârșitul lunii februarie. Din cauza acestui set de circumstanțe nou apărut, riscă să nu mai ajungă la Bruxelles.

„Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni. La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc”, a spus Kovesi.

Fosta șefă a DNA a precizat că în citație „nu sunt descrise faptele”. „Bănuiesc că este vorba despre dosarul în care aș fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară, desigur, o mare minciună”, a dăugat ea.

Dacă avea cineva vreun dubiu legat de faptul că vorbim de o răzbunare din partea PSD-ALDE, într-o intervenție la Digi24, Laura Codruța Kovesi a clasificat întregul set de circumsntațe ca fiind revanșa faptului că a depus o plângere la CEDO după ce a fost revocată. „Se încearcă să fiu oprită să ocup această poziție (de procuror șef europaan -n.r.)”, a mai spus ea.

Înainte de miezul nopții, Kovesi a reiterat argumentele pentru răzbunare din partea partidului lui Dragnea și la Realitatea TV. ”Cred că citarea a fost făcută ca o răzbunare pentru a plângerea pe care am făcut-o la CEDO. Al doilea motiv îl reprezintă clar o tentativă de a stopa candidatura mea la funcția de procuror-șef.”

