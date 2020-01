De la milionar în dolari la om al străzii, în scurt timp: care este povestea fostului bogătaș

A avut o avere estimată la 16 milioane de dolari, dar la ora actuală îl vezi strigând pe stradă și înjurând, fără vreo locuință pe numele său.

Delonte West a jucat în NBA pentru o cea mai frumoasă parte a vieții sale. A activat în echipele Boston Celtics și Dallas Mavericks, alături de care a avut încasări totale de aproximativ 16 milioane de dolari. Din păcate, perioada sa de glorie a apus de mult. La ora actuală, fac înconjurul lumii clipuri cu fostul jucător de basketball de la care ți se rupe sufletul.

Cel mai recent dintre ele a fost postat pe Twitter în urmă cu mai puțin de 24 de ore. În el, îl putem vedea pe West dezbrăcat, amărât și agresiv, la scurt timp după ce a fost implicat într-o bătaie. Postarea cu pricina a atras atenția mai multor foști colegi ai sportivului, dar și altor oameni de afaceri care sunt implicați în acest sport.

”Tot ce putem face este să ne rugăm pentru el și să sperăm că o să-și revină. Sunt de partea lui West și o să îl ajut cu tot ce pot. Am vorbit cu el în urmă cu câteva luni, încercând să fiu lângă el ca prieten”, a spus Jameer Nelson, fostul său coleg.

În privința circumstanțelor care l-au adus aici, motivele sunt simple și țin toate de o afecțiune psihologică. Delonte West este bipolar și a fost diagnosticat cu această afecțiune în 2008. În NBA, a jucat aproximativ opt ani, cu o medie de 9,6 puncte în cele 432 de meciuri la care a participat. În 2015, încă era ok, avea o soție și o familie. Din 2016, situația sa s-a agravat însă într-un ritm alert. Va fi interesant să vedem dacă va fi suspus unui tratament constat și, cel mai important, nu-și va petrece restul vieții pe străzi.

I can’t believe this is Delonte West. @NBA please help him. pic.twitter.com/6e5LQbKlUj

— Gabrielle (@gfstarr1) January 21, 2020