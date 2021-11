Klaus și Carmen Iohannis au fost reclamați la Poliție: ”Sper ca legea să fie aceeași pentru toți” VIDEO

În urmă cu exact o lună, pe 10 octombrie, Klaus și Carmen Iohannis, participau la redeschiderea oficială a Catedralei Evanghelice din Sibiu. Deși în pandemie, și cu restricțiile obligativității măștii de protecție, președintele și soția sa au fost surprinși fără masca de protecție, în contextul în care cei din jurul lor o purtau. Așa se face că un locuitor al Sibiului l-a reclamat pe Iohannis la poliție pentru nerespectarea regulilor impuse de CNSU.

După o lungă perioadă de restaurare, celebra Catedrală Evanchelică din Sibiu avea să fie redeschisă oficial enorișilor din Sibiu. Cum era de așteptat la un astfel de eveniment, și având în vedere că fac parte din acest cult religios, Klaus și Carmen Iohannis au fost invitații speciali ai acestui eveniment.

Pe 10 octombrie a avut loc redeschiderea oficială, și tot în aceeași perioadă, din cauza ratei mari de infectări în Sibiu, și la nivel național, CNSU impunea obligativitatea purtării măștii de protecție inclusiv în spațiile deschise. Culmea este că, la redeschiderea Catedralei Evanghelice, Klaus și Carmen Iohannis s-au prezentat fără a purta masca, deși, cum spuneam, era obligatorie.

Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi ale posturilor TV aflate la Sibiu, și a putut fi văzut de o țară întreeagă. Așa se face că, o lună mai târziu, un locuitor al orașului Sibiu a decis să meargă la poliție și să-l reclame pe președinte și soția sa de încălcare a normelor impuse prin hotărârea CNSU.

”Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (sancţionată pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat.

Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat Cristian Dan, cel care a făcut reclmația la poliție.