Klaus Iohannis, vizat de o posibilă plângere penală: un membru CNA îl acuză de minciună

Președintele Klaus Iohannis ar putea fi vizat de o posibilă plângere penală. Un membru al CNA îl acuză pe șeful statului de minciună și că a făcut afirmații neprobate la adresa instituției.

Radu Herjeu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), îl acuză pe președintele Klaus Iohannis de minciună și se declară revoltat de cele spuse de șeful statului. El susține că liderul de stat a făcut afirmații neprobate atunci când a vorbit despre un ordin al Liviu Dragnea, referitor la clipul realizat de Administrația Prezidențială.

Radu Herjeu afirmă că nu exclude posibilitatea de a depune o plângere penală pe numele lui Klaus Iohannis.

Reacția lui Radu Herjeu a fost provocată de declarația președintelui Klaus Iohannis. Referindu-se la clipul realizat de Administrația Prezidențială, în care românii erau îndemnați să voteze la referendumul din 26 mai, șeful statului a spus că Liviu Dragnea a dat ordin CNA să ignore referendumul.

Radu Herjeu, membru CNA, susține că totul este o minciună.

„O să încep cu cea mai gravă acuzație, la care mă gândesc foarte serios dacă nu cumva ar trebui să răspund cu o plângere în justiție. Îl somez pe președintele țării să prezinte dovada existenței ordinului lui Dragnea și a ajungerii lui la membrii CNA vizați de comentariile sale, implicit la mine. Eu înțeleg că președintele nu are habar de legea audiovizualului. Și e normal. Domnia sa încă mai are probleme cu nuanțele Constituției. Dar consilierii se puteau documenta și puteau afla că, în cazul unui referendum, CNA NU acordă timpi de antenă. Cu atât mai puțin pentru publicitate electorală. Timpii de antenă se acordă DOAR în cazul emisiunilor de promovare electorală, care NU se pot desfășura pe tema referendumului, ci doar în cazul unor alegeri parlamentare, locale sau prezidențiale” Radu Herjeu, membru CNA

Radu Herjeu insistă că videoclipul realizat de Administrația Prezidențială era construit de așa natură încât să exprime o părere partizană.

„Oricine are curiozitatea să-l vadă va constata singur că e un îndemn de a ”spune DA pentru Europa etc etc etc”, ”spune DA pentru a nu mai fi hoți în conducerea statului etc etc etc”. De aceea s-a apreciat în CNA că este un spot care promovează o poziție partizană, ceea ce este perfect legal și normal, dar acest lucru nu poate fi considerat de interes public, atât timp cât lipsesc și celelalte poziții partizane, favorabile boicotului sau votului negativ”

