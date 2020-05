Klaus Iohannis, umilit public de Adrian Năstase. Cum l-a făcut praf fostul premier

„Relaxarea” – Scenariul „Depinde” se numește notița lui Adrian Năstase în care critică acțiunile președintelui Klaus Iohannis și ale guvernului. Fostul premier își încheie scrierea cu o trimitere interesantă către vesta sa de culoare portocalie.

Adrian Năstase a analizat pe blogul său personal ”joaca” președintelui și a guvernului cu măsurile de relaxare și lansează o ironie la adresa șefului de stat pe care o cumulează astfel: „Ciolacu vine Ardealul ungurilor”.

În comentariul său sunt descrise incertitudinea și schimbările permanente din comunicarea publică, sunt enumerați factorii care influențează deciziile puternii și se arată o comparație între ”România normală”, după cum a numit-o acesta ironic, făcând trimitere la mesajul tematic privind programul președintelui, ”Împreună pentru România Normală”.

„De zile intregi se discută despre scenariile posibile de „relaxare” după 15 mai. Ideea a fost lansată de Iohannis, după care au urmat declaratii in formatul „un pas inainte, unul inapoi”. Politicienii puterii intretin speranta „relaxării” după 15 mai, reprezentantii guvernului sunt precauti, specialistii medicali oficiali evocă, cu mai multă sau mai putină gratie, scenariul „depinde”.

In timpul ăsta, celelalte tări iau diverse măsuri de revenire la normal. La noi, revenirea la normalitate („Romania normală)” va avea loc, probabil, doar la finalul celui de-al doilea mandat al lui Iohannis. Sute de promisiuni, evaluari, analize, optiuni, guvernul lucrand „cu ele pe masă”. Zeci de declaratii oficiale cu afirmatii vagi, cu evocarea unor posibilităti, a unor variante… Trebuie să fii extrem de fătarnic să reinoculezi, in tară, otrava urii, intr-o perioadă in care militezi pentru solidaritate si „să fim impreună”.