La cei aproape 70 de ani pe care îi va împlini luna viitoare, Adrian Năstase este încă un bărbat în putere, căruia îi place să fie tot timpul ocupat, astfel că starea de urgență îl necăjește nespus.

Adrian Năstase, declarații după două luni de izolare. Cum s-a fotografiat fostul premier al României

.”Sentimentul meu, după aproape două luni de stare de urgență, este acela că vegetez”, menționează fostul lider PSD, care în această perioadă grădinărește alături de nepot.

Nu are timp de plictiseală, însă cu toate acestea, pe Adrian Năstase îl scot din minți restricțiile de circulație și faptul că Universitățile au fost închise.

”Sentimentul meu, după aproape două luni de „stare de urgență”, este acela că vegetez. Ritmul lucrurilor este tot mai redus, interesul pentru ce se întâmplă în lume a scăzut. Privesc tot mai rar dezbaterile la televiziuni și îmi aduc aminte de cartea lui Orwell – „1984” – și de discursurile la megafon ale lui Big Brother. Uneori și de teoriile lui Malthus și mă întreb dacă nu cumva vor fi fiind unii nebuni prin lume care să se „joace” cu ele. Mi se par penibile opiniile și discuțiile interminabile despre cum va fi „relaxarea” după 15 mai, în condițiile în care noi nu putem anticipa, de pe o zi pe alta, evoluția epidemiei.

Sigur, la un anumit moment, vor trebui ținute alegeri și ele trebuie „pregătite”. Ne întoarcem, „pas cu pas”, la „România normală”, țara în care „tătarii roșii” au pustiit hambarele guvernamentale înainte de guvernele Orban și, în general, la formula țapului ispășitor din interior – Parlamentul, condus de pesediști. Poate însă că Parlamentul ar trebui criticat nu atât pentru ce face cât pentru cât doarme. Și mă refer la adoptarea tacită, la Cameră, a proiectului de lege vizând autonomia Ținutului Secuiesc, probabil pentru a sărbători centenarul Trianonului”, a precizat fostul poltician pe blogul său personal.

Face cursuri online cu studenții

În această perioadă, Adrian Năstase face cursuri online cu studenții și grădinărește cu nepoțelul cel mare, Nicolas, în vârstă de trei ani. Băiatul este fiul lui Andrei, copilul cel mare al lui Adrian Năstase.

”Am ținut o prelegere pentru studenți prin intermediul aplicației Zoom. Am vorbit despre Curtea Penală Internațională, despre jurisdicții penale internaționale ad hoc și despre diferitele forme de sancțiuni internaționale…În restul timpului, îmi fac de lucru prin grădină, „așteptandu-l pe Godot” (n.r.este o piesă celebră de teatru în două acte de Samuel Beckett, care a fost scrisă în 1948 și publicată în 1952 în Paris)”, mai spune Adrian Năstase.

A fost încarcerat de două ori

Povestea moșiei de la Cornu începe după Revoluție, când soții Năstase căutau să-și facă un colț de rai, la țară.

„În ’90 sau ’91, am căutat să găsim o căsuță și voiam la Breaza. Un prieten ne-a spus că suntem fraieri, că acolo sunt terenuri mici, dar la Cornu e mai bine. L-am luat cu un dolar metrul pătrat, foarte bun prețul. Am avut 2.500 de metri întai, era lan de porumb aici, am ajuns la suprafața de astăzi, cu ferma”, a precizat Adrian Nastase. Vecinii au spus că la început a avut doar o casă mică de lemn, după care a mai luat o parcelă ca să-și facă casă și socrul său.

Pe data de 20 iunie 2012, Adrian Năstase a fost condamnat definitiv de către instanța supremă, la doi ani de închisoare cu executare în dosarul ”Trofeul calității”. Acesta a fost încarcerat pe data de 26 iunie 2012 și pus în libertate la data de 18 martie 2013, după ce Tribunalul Bucureşti a admis cererea lui de eliberare condiţionată.

De asemenea, pe 6 ianuarie 2014, acesta a ajuns după gratii din nou, fiind condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru luare de mită, în dosarul ”Zambaccian”. După șapte luni de carceră, la data de 24 august, fostul președinte al PSD a fost eliberat condiționat.