Klaus Iohannis, ședință de urgență la Cotroceni. Anunț de ultimă oră a Guvernului

Klaus Iohannis, președintele României, are astăzi, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședință pe tema fondurilor europene cu premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, conform Administrației Prezidențiale.

Klaus Iohannis, ședință de urgență la Cotroceni

Astfel, la finalul ședinței, președintele României va susține o declarație de presă. Această întâlnire are loc la o zi după aprobarea bugetului UE pentru următorii 7 ani și a fondului european de relansare economică.

Marcel Boloș, Ministrul Fondurilor Europene, a declarat, miercuri, la Digi24, că cele 80 de miliarde de euro pe care România le-a obținut de la Uniunea Europeană vor fi direcționate spre investiții, mai ales în infrastructura de transport, sistemul de irigații, Sănătatea și Educația, nu spre cheltuielile curente, precum sunt pensiile și salariile.

De asemenea, membrii Cabinetului ar putea discuta cu șeful statului și pe fondul recordului de noi îmbolnăviri care au fost înregistrate în ultimele zile.

Câți bani va primi România de la Bruxelles?

România a obținut o sumă impresionantă pentru proiectele europene, a precizat recent Klaus Iohannis. Este vorba despre suma de 7.9 miliarde de euro, în urma acordului în privința pachetului de redresare economică. Șeful statului a susținut că este vorba despre un acord foarte important de care țara noastră urmează să se bucure prin următoarele reușite.

„Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare”.

Câte cazuri de coronavirus sunt astăzi în România

În țara noastră au fost confirmate, până acum, 40.163 de infecții cu coronavirus. De asemenea, în total, în România au murit 2.101 persoane infectate cu coronavirus. România a înregistrat în ultimele 24 de ore un nou record al cazurilor noi de coronavirus, respectiv alte 1.030 de persoane s-au îmbolnăvit. Menționăm că este pentru prima dată când sunt raportate peste o mie de cazuri noi în bilanțul zilnic. Alte 27 de persoane confirmate cu COVID-19 au murit. La ATI sunt internați în prezent 293 de pacienți.