Klaus Iohannis, mesaj pentru milioane de români: ‘Așa învingem pandemia’. Președintele României a ținut o conferință oficială de presă joi, 11 februarie, în care s-a adresat populației, îndemnându-i pe români să meargă să se vaccineze împotriva coronavirusului. Iohannis a declarat că lupta cu pandemia încă nu s-a încheiat.

Președintele României Klaus Iohannis a ținut un discurs la Palatul Cotroceni joi, 11 februarie, în care le-a vorbit românilor despre situația pe care o traversează țara noastră în plină pandemie de coronavirus. Șeful statului român a declarat că, momentan, România este pe un platou în care din ce în ce mai mulți pacienți se vindecă de COVID-19. Cu toate acestea, Iohannis atrage atenția asupra faptului că nu am scăpat încă de pandemie, chiar dacă numărul cazurilor a scăzut.

„Suntem pe un platou, numarul de persoane nou imbonavite intr-o zi este aproximativ egal cu numarul celor care se fac bine, care scapa de boala. La sectiile ATI numarul de internati este in usoara scadere, insa suntem departe sa putem spune ca s-a terminat pandemia. In consecinta, respectati restrictiile, purtati masca, distantare, masurile in vigoare.

Campania de vaccinare merge din ce in ce mai departe, numarul de doze creste de la o luna la alta, la fel ca numarul centrelor de vaccinare. Avem o sansa sa trecem de aceasta pandemie daca ne vaccinam. Va invit pe toti sa va vaccinati pentru ca doar asa vor putea sa invingem aceata pandemie”, a declarat Iohannis, potrivit stiripesurse.ro.